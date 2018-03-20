Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş:  Büyükşehirlerimizi ranta ezdirmeyeceğiz

ANKARA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Büyükşehirlerimizin, giderek daha büyük bir yük haline gelen şehir rantlarının baskısı altında ezilmemesi için gayret saf edeceğiz\" dedi.

Büyükşehirlerin, giderek daha büyük bir yük haline gelen şehir rantlarının baskısı altında ezilmemesi için gayret sarf edeceklerini dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, Ankara\'nın kalbi olarak tabir ettiği Kızılay\'da hayata geçirilen Saraçoğlu projesiyle ilgili “Titizlikle hazırlanan bu proje hem şehrin değerini artıracak hem de çevreyle dost olan bir projedir. Aynı zamanda da içinde kültür, turizm, ticaret ve konut fonksiyonlarını barındırmaktadır.\" dedi.

Ankara\'nın Saraçoğlu Mahallesine yeniden yaşam vermesi hedeflenen projenin, rant baskısı altında bölgedeki tarihi yapıların heba edilmesi endişesini doğurduğunu da ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak bu bölgenin üzerine titizlikle yoğunlaşacaklarını söyledi.

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, Ankara\'da böylesi önemli bir projede emeği geçen bütün geçmişleri, konuşmasında, hayırla yadeden Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti: \"Burada yüzde 44,12\'si sosyal donatı olarak bırakılmış, yüzde 55,88\'i de turizm, kültür, konut ve ticaret alanı olarak bırakılmış. Hemen hemen yarıyarıya sosyal donatıya tahsis edilmiş bir proje ile karşı karşıyayız. Bütün ağaçlar korunacak ve anıtsal ağaç olarak muhafaza edilecek. Üç katın üzerinde yapının olmayacağı proje Ankara\'nın kalbinde müzesiyle, alışveriş yerleri, konutları, turizm alanları ve sosyal donatı alanlarıyla son derece önemli bir çalışma olacak.\"

Saraçoğlu projesinin Türkiye içinde örnek bir proje olmasını da dileyen Bakan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: \"Büyükşehirlerimizin en önemli risklerinden birisi sadece çevre kirliliği ve trafik değil, doğal ve tarihi güzelliklerinin ranta kurban edilmesidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu alanın üzerinde titizlikle yoğunlaşacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Büyükşehirlerimizin giderek daha büyük bir yük haline gelen şehir rantlarının baskısı altında ezilmemesi için gayret saf edeceğiz. Türkiye\'nin tarihi ve kültürel derinliği ve çeşitliliğini koruyacağız, şehirlerimizin o güzel mimari değerlerine sahip çıkacağız ve şehirlerimizi daha da güzelleştirerek, daha yaşanabilir kentler haline dönüştüreceğiz.\"

SARAÇOĞLU MAHALLESİNDE YEŞİLE VURGU

Türkiye\'nin ilk toplu konut projesi olarak, millî mimarlık anlayışının ilk örneklerinden Ankara\'nın Saraçoğlu Mahallesi, yeşille iç içe, geleneksel Türk evi anlayışıyla tasarlanarak yeniden Ankaralılarla buluşuyor.

Maliye Bakanlığının öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iş birliğiyle Emlak Konut tarafından gerçekleştirilecek Saraçoğlu projesinin Kızılay\'a yeniden yaşam vermesi hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen\'in katılımıyla Maliye Bakanlığı Konferans Salonunda tanıtımı yapılan Saraçoğlu projesi ile Kızılay\'da 120 bin metrekare üzerinde, 453 lojman ve 250\'ye yakın tescilli ağacın korunarak, aslına uygun olarak yenilenmesi planlanıyor.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan tüm taraflar tarihi mirasın korunmasına yönelik hassasiyetlerinin yanısıra, bölgedeki ağaçların da korunacağına özellikle vurgu yapıyor.

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