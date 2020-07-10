Kültür ve Turizm Bakanı'ndan 'Necip Fazıl ve Erdoğan'lı Ayasofya paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararına yönelik olarak, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi ilgili kararnameyi alıntılayarak, Recep Tayyip Erdoğan ve Necip Fazıl Kısakürek’in sesinden bir video paylaştı.

Ersoy paylaşımında, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı hayırlı olsun. Bir dünya mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecektir" diye yazdı.