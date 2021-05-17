Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Moskova ziyareti

Rusya'nın 1 Haziran'da sona erecek Türkiye'ye charter uçuş yasağını kaldırıp kaldırmayacağı gündemdeyken resmî görüşmeler için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Moskova ziyaretini gerçekleştiriyor.

Türkrus.com’da yer alan habere göre, Ersoy'un beraberindeki heyetle birlikte Rus makamlarına, Türkiye'de turizm sektöründe alınan Covid-19 önlemleri ve vaka sayılarındaki düşüşle ilgili bilgi vereceği bildiriliyor.

İki hafta önce Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları askıya almasının ardından Ankara, Moskova’ya turizm çıkarması yapmayı planladığı haberleri medyaya yansımıştı. Haberlerde, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bu ay içinde Moskova’yı ziyaret edeceği belirtilmişti.