Yeni Kültür Bakanı ilahiyat mezunu

64. hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal oldu. Kabine açıklanmadan önce de bakanlığına kesin gözüyle bakılan Ünal, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.

Ünal, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı seçim hükümetinde görev alan Yalçın Topçu'dan devralacak. Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) eski Genel Başkanı Topçu'nun "Topkapı Sarayı'nda şaraplı minderli konsere izin vermem" ve Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sorulduğunda sarf ettiği “Şu bizim hipodromdaki AKM’yi mi diyorsunuz?” sözleri tartışma konusu olmuştu.

Kabinenin ilahiyat fakültesi mezunu olan diğer bakanı ise; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. Bozdağ ayrıca, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde sınıf arkadaşı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise 1982'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören Numan Kurtulmuş ise; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimi gördükten sonra aynı üniversitede profesör ünvanını aldı.

Topçu'nun yerine gelen Ünal, 2005 yılında İstanbul Ticaret Odası’nda müşavirlik, 2007-2009 yılları arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Mahir Ünal, Arapça ve İngilizce biliyor.

İşte yeni Kültür Bakanı ile ilgili detaylar:

1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş Elbistan'da doğan Ünal, öğretim görevlisi olduğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalında yaptı.

İTO'da müşavir olarak çalışan Ünal, 2004 ve 2009 yerel, 2007 genel seçimlerinde AKP seçim kampanyası strateji ekibinde danışmanlık yaptı. Irak, Malezya, Kıbrıs ve Lübnan gibi birçok ülkede seçim kampanyalarında strateji ekiplerinde görev aldı. Kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmeti verdi. Özel bir üniversitede Davranış Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Bir vakıf üniversitesinde MBA'da örgütsel davranış dersleri verdi. 1 çocuk babası Ünal’ın İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında doktorası devam ediyor.