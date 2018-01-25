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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KURTULMUŞ:  (ZEYTİN DALI OPERASYONU) İNŞALLAH TÜRKİYE TURİZMİNİ ETKİLEMEYECEK

Haber-Kamera: Gül KABA - Özgür KUMANOVALİ - İSTANBUL DHA Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 22

25 Ocak 2018 17:06

Haber-Kamera: Gül KABA - Özgür KUMANOVALİ - İSTANBUL DHA
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı\'nın (EMITT) ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Afrin harekatını değerlendiren Bakan Kurtulmuş, \"Bu operasyon inşallah Türkiye turizmini etkilemeyecek. Alman Turizm
Seyahat Acentaları Birliği Başkanı\'nın ifadesine göre, Almanya\'dan bu yıl artan rezervasyon miktarı yüzde 70 civarındadır. 2018 yılı içinde Türkiye ciddi bir ivme kazanacaktır. Türkiye\'nin Zeytin Dalı Operasyonu\'nun ne kadar önemli bir operasyon olduğunu, terörün ve terör örgütlerinin Türkiye\'ye zarar vermesini önlemek için yapılan bir müdahale olduğunu bütün dünya biliyor. Ben bu operasyonun, Türkiye\'de turizm sektörünü hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyeceğini görüyorum\" dedi.


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-Bakanın açıklamaları

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