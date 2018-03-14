Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Bu yıl 6 milyon Rus turist bekliyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yıl Türkiye’ye yaklaşık 6 milyon Rus turistin gelmesini beklediklerini, bunun yeni rekor olacağını belirtti.

Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na (MITT) katılan Kurtulmuş, Interfax haber ajansı binasındaki basın toplantısında, "Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu, gerçekten de rekor rakam olacak" dedi.

Türk otellerinde ‘her şey dahil' sisteminin iptali konusunun gündemde olmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Otelcilerin sözlerinden bildiğim kadarıyla kimse böyle bir girişimde bulunmadı. All Inclusive (her şey dahil) Ruslar arasında çok popüler ve ben herhangi bir otelcinin bu sistemden vazgeçilmesini teklif ettiğini duymadım. Eğer herhangi bir otel buna karar verirse bu özel bir durum olacak" ifadelerini kullandı.