Kültür ve Turizm Bakanı:  Kimse endişe etmesin, sadece devletin malına el koyuyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la sohbetini bugünkü köşesinde yazdı. Özkök Bakan Ersoy'a 'katı sorular' sorduğunu, Ersoy'un kendisine 'yumuşak üslup'la yanıt verdiğini belirtti.

Özkök, "Tabii ki Çeşme Yarımadası ile ilgili büyük yatırım projesini sordum. Sayın Bakan Çeşme’yi Araplara mı peşkeş çekiyorsunuz? Oradaki laik hayat tarzını yok etmek için AKP’lilere mi açıyorsunuz? Yarımadanın karakterini darmadağın mı edeceksiniz?" sorularını sorduğunu dile getirdi.

Özkök Bakan Ersoy'un yanıtlarını şöyle aktardı:

Kimse endişe etmesin, sadece devletin malına el koyuyorum

Projenin her ayrıntısını halkla paylaşıyorum. Yapacağım her şeyi şimdiden madde madde açıklıyorum.

BİR: Bu projenin toplam alanı 9 bin 574 hektar. Bunun 2 bin 990 hektarı otoyolun üst tarafında. Bu alanın tamamı kamu alanıdır. Yani devletin malı.

İKİ: Projenin otobanın alt tarafında kalan bölümü ise 5 bin 954 hektar. Bunun tamamı da kamu alanı.

Yani vatandaşın özel malına değil, devletin malına devlet koyuyor.

-Türkiye’nin son 17 yılında ister istemez ortaya bir İzmir hayat tarzı çıktı. Tabii insanlarda ‘AKP şimdi burayı da muhafazakârlaştırmak istiyor’ duygusu yerleşti. Böyle bir şey olursa burası da biter diye bakıyorlar...

“Biz bu kadar büyük bir turizm projesi planlarken buranın yaşama tarzına dokunacak bir şeyi planlayabilir miyiz? Yani o tesislere gelecek insanlara bir hayat tarzı empoze edebilir miyiz?

Bakın burada size bir şeyi açıklayayım. Cumhurbaşkanı ile iki yıla yakın bir süredir çalışıyoruz. Bu süre içinde bana bir kere bile içkiyle ilgili bir şey söylemedi, empoze etmedi. Burası dünyaya açık bir yer. Dünyaya açık yerlerin kuralları neyse burası da öyle olacaktır tabii. Adam buraya golf oynamaya gelecek biz ona içki yok mu diyeceğiz? Böyle bir şeyi yapmaya kalksak kim gelir yatırım yapar buraya?”

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