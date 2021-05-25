Kültür ve Turizm Bakanı: İç turizmde sıkıntı olacağını düşünmüyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında iç turizm açısından bir sıkıntı yaşamayacaklarını dile getirdi.

Bakan Ersoy, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın dün gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ile yapılan görüşmelere ilişkin bir soru üzerine Bakan Ersoy, "Vaka sayıları düzelmeye devam ediyor. Türkiye'den baktığımızda biz son günkü vaka sayısına bakıyoruz. Avrupa ve yurt dışı, 2 haftalık ortalamaya bakıyor. Biz de yurt dışından birine bakınca 2 haftalık ortalamasına bakıyoruz" diye konuştu.

Durumun şu an için olumlu seyrettiğini söyleyen Ersoy, "(Covid-19 vaka sayıları) 5 binin altını görmemiz lazım, yani bir şeyi konuşabilmemiz için 5 binin altına gelmemiz lazım" dedi.

Avrupa Birliği ile de görüşmelerin devam edip etmediğinin sorulması üzerine ise Ersoy, "Ediyor, önümüzdeki hafta da çok yoğun görüşmelerimiz olacak. Ülke bazlı, Avrupa Birliği değil, ülke bazlı kararlar alınıyor, herkes kendi kararını kendi veriyor" ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Türkiye'nin, AB ülkelerindeki aşıların tamamını kabul ettiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Çin aşısıyla ilgili onlar bir ret vermiş değil. Daha yeni incelemeye aldılar, onun da olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Avrupa'da çok kullanılmayan bir aşı olduğu için ellerinde veri yok, verileri de topluyorlar şu anda" açıklamasında bulundu.

"Turist sayısında geçen seneyi geçeriz"

Bakan Ersoy, turist sayısının 2020 yılı rakamlarının üzerine çıkıp çıkmayacağına yönelik bir soru üzerine, "Geçen sene 15 milyon hedefimiz vardı 16 milyon gerçekleşti. Bu sene de netleşir herhalde 1 ay içinde, hava trafikleri netleşsin ona göre biz de tekrar bir yorum yapacağız. Kesinlikle geçen seneki rakamları geçeriz" diye konuştu.

Bir başka soru üzerine Ersoy, iç turizmin yoğunlaştığını, 2020'ye kıyasla ay bazında bakıldığında daha iyi olduğunu belirterek, "Bizim Güvenli Turizm Sertifikamız çok etkili, dünyada en etkili çalışan sertifika sistemlerinden biri. Türk turiste de güven veriyor aynı zamanda. Bunun olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesini yaptı.