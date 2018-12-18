Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'imar barışı' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sahibi olduğu otellerle ilgili olarak imar barışına başvuruda bulunduğu yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan T24’e yapılan açıklamada, Ersoy’un, “Çok büyük avantaj niye kaçırayım” sözleriyle 'imar barışı'nı değil, 'kamu arazileri üzerindeki turizm yatırımlarının süresinin 49 yıllığına uzatılması'nı kastettiği kaydedildi.

Hürriyet gazetesinde Umut Erdem imzasıyla yayınlanan haberde, Bakan Ersoy’un “Yapı kayıt belgesine (imar barışı) başvurdunuz mu kendi otelleriniz için” sorusuna, “Otellerimde lojmanlarda vardı galiba. Süre uzatımına hepsine başvurdum. Çok büyük avantaj niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı. Devlet açısından yapılmış çok güzel bir jesttir” cevabını verdiği kaydedilmişti.

"49 yıla uzatma fırsatı kaçmaz dedik, imar barışı demedik"

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden ETS Tur’un kurucusu ve Maxx Royal isimli otelin de sahibi olan Ersoy’un makamından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı’nın söyleşide ‘imar barışı’nı değil ‘kamu arazileri üzerindeki turizm yatırımlarının tahsis sürelerinin 49 yıl uzatılmasıyla’ ilgili konuştuğu belirtildi. Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

“Bakan Bey o sözleri turizme tahsisili bölgelerden bahsederken söyledi. Personeli için lojman yapılan bölümden. Bakan beyin imar barışından yararlanan bir oteli, tesisi yok; sadece 49 yıllık tahsis şekilinde faydalanıyor. Biz 49 yıla uzatma fırsatı kaçmaz dedik, imar barışı demedik.”