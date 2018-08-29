Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyin

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Kurban Bayramı tatili boyunca yerli turistlerin yeme-içme ve pahalılıkla ilgili şikâyetlerinin yer aldığı haberler sonrası açıklama yaptı. Ersoy, "Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyeceksiniz” ifadesini kullandı.

Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, “Kimin hangi ürünü kaça sattığı ya da Euro veya dolarla sattığına karışmayız” diyen Mehmet Ersoy, “Eğer bir işletme yaz tatili başında 5 liraya sattığı ürünü, yüksek sezonda ya da bayram tatilinde 15 liraya satıyorsa buna izin vermeyiz. Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyeceksiniz” dedi.

“İstediği rakama satabilir…"

Bodrum’dan Alaçatı’ya, Fethiye’den Alanya’ya kadar birçok tatil bölgesinden şikâyetler geldiği hatırlatılan Mehmet Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tatil bölgelerimiz bu yıl hem yerli hem de yabancı tatilcilerimizin akınına uğradı. Turizm rakamları çok iyi. Ancak bunu fırsat bilen işletmelerde var. ‘Fırsatçı’ derken de şunu kesinlikle ayırmak lazım. Eğer bir işletme bir sezon boyunca aynı ürünü aynı fiyata satıyorsa alkışlarız. İstediği rakama satabilir. Euro ile satışlar da mümkün. Ama fırsatçılık yapıp yüksek sezonda farklı fiyat uygulanırsa da yasal prosedür neyse onu uygularız.”

“Bodrum, sadece parası olanın olamaz"

Tatil bölgelerindeki plajlar için de bazı çalışmalar yapacaklarını anlatan Mehmet Ersoy, “Çeşme, Bodrum sadece parası olanın olamaz. Buralarda yerli turist için yeni plajlar yapacağız. Bunun işletmesini biz yapmayacağız ancak fiyat politikalarını biz belirleyeceğiz. Herkesin huzur içerisinde tatilini geçirmesi için yapacağımız bu çalışma 2019 yazına yetişecek. Bu konuda üzerinde çalıştığımız ve büyük ilgi görmesini beklediğimiz çalışmaların başında geliyor” şeklinde konuştu.