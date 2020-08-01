Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiyesiz turizm olmayacağını dünya biliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "En önemlisi Rusya açıldı. Bu da Antalya merkezli çok önemli bir gelişme. Ağustosun 10’undan sonra charter uçuşlar da başlayacak. Böylece oteller açılıyor. Yükselişe geçeceğiz.” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Bakan Ersoy, "İngiltere uçuşları açtı. Gelişler var. Ancak Almanya’dan henüz ses yok. İspanya’da salgın oranı yükselince turizm sıkıntıya girdi. Türkiyesiz turizm olmayacağını dünya biliyor. Avrupa biliyor. Rusya, Ukrayna çok büyük potansiyel. Özellikle sertifikasyon çalışmamız dünyada ses getirdi. Bunu devam ettireceğiz.” açıklamasında bulundu.

Ersoy, “Şu anda turistik bölgelerde, konaklama alanlarında pandemiye karşı önlemleri denetlemek için muazzam bir mücadele yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve biz denetleme yapıyoruz. Konaklama tesisleri çok özen gösteriyor. Umarım kayıp ayları ağustosla birlikte büyük oranda telafi edeceğiz.” ifadesini kullandı.

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