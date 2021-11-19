Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2021 yılında 525 eserimizi yurt dışından getirdik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 525 eserimizi yurt dışından getirdik" dedi.

Bakan Ersoy, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığının önlenmesi konusunda ulusal ve uluslararası paydaşlar ile yakın koordinasyon içerisinde çalışıldığını söyledi.

"UNESCO Dünya Mirası Listesindeki eserlerimizin sayısı 19a yükselmiştir"

Bu kapsamda İran, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Çin, Peru, Türkmenistan, Özbekistan ve ABD ile 9 uluslararası anlaşma imzalandığını hatırlatan Bakan Ersoy, “Ayrıca yeni anlaşmalar için İsviçre ve Sırbistan ile çalışmalar sürdürülmektedir. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 525 eserimizi yurt dışından getirdik. Bu yıl son olarak çoğunlukla Urartu Dönemi’ne ait önemli bronz eserlerden oluşan, Roma Dönemi’ne ait 14 altın sikkenin de aralarında yer aldığı 101 adet kültür varlığının Macaristan’dan iadesi sağlanmıştır.

Böylece 2002 yılından itibaren yurt dışından getirilen toplam eser sayımız da 4 bin 96’ye yükselmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların tarihinin insanlığın uygarlık tarihi ile özdeş olmasının getirdiği zenginliğin bir göstergesi olarak UNESCO Dünya Mirası Listesindeki eserlerimizin sayısı, Malatya Arslantepe Arkeolojik Alanı’nın eklenmesiyle 2021de 19a yükselmiştir. Aday listede yer alan varlıklarımızın sayısı ise 84 olmuştur” dedi.