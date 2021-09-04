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Kültür ve Turizm Bakanı duyurdu: Kız Kulesi restore edilecek

Bakan Ersoy, "İnşallah bu ay başlatacağımız restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi

04 Eylül 2021 11:55

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmalarının bu ay başlayacağını açıkladı.

Kız Kulesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı. Bakan Ersoy toplantıda yaptığı konuşmasında, "Tüm bu çalışmalar kapsamında tarihi arşiv kayıtlarında tespit ettiğimiz özgün malzemeler kullanılacaktır. İnşallah bu ay başlatacağımız restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Mehmet Nuri Ersoyrestorasyonkız kulesi
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