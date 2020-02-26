Kültür ve Turizm Bakanı: Çeşme-Alaçatı havalimanı gereksiz

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yapımına başlanan Çeşme-Alaçatı havalimanının gereksiz olduğunu söylediğini yazdı. Cebeci, “Mehmet Nuri Ersoy müthiş bir açıklama yaptı. Çeşme-Alaçatı Havalimanı’nın ne kadar gereksiz olduğunu gündeme getirdi. Bu davranış bir turizm bölgesinde dökülecek tonlarca betonla doğaya ihaneti umarım ortadan kaldırır” düşüncesini dile getirdi.

Cebeci, “Böyle diyorum, çünkü gerçekten bir saçmalık. Doğaya ihanet, Kaynak israfı…Tonlarca beton dökülecek. Bir daha kimse kaldıramayacak. Birkaç özel jet uçacak ya da uçuş okulu diye bir şey kurulacak. Orası kimseye yar olmayacak…Memlekete hiçbir faydası dokunmayacak. Neyse ki sonunda bu mantıksız ve gereksiz havalimanı projesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy son noktayı koydu. Cesurca görüşünü açıkladı. Ersoy dedi ki; oraya bir havalimanı yapılmasına ne gerek var. İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı yeterli. Üstelik arada şahane bir otoyol var. Bakan Ersoy sonuna kadar haklı. Eğer açıklama yapmasa iş yürüyüp bilinmeze doğru gidecekti.” Görüşünü savundu.

Cebeci yazısında şunları kaydetti:

Gerçi henüz Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı. Bence Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin de içine sinmeyen bir projeydi bu. Daha önceki yöneticiler döneminde başlatılmıştı. Onlar da çok hevesli değildi ama ne olduysa başlandı. Çeşme’ye yapılacak bir havalimanı akıllara ziyan, mantıksız bir iştir. Doğaya yapılan bir ihanettir. Orada eskiden kalma bir toprak pist vardı. O zaman da gerek yoktu ama alt tarafı bir düzlüktü. Bir yapılaşma yoktu. Teşekkürler Sayın Bakan Mehmet Nuri Ersoy. Bu turizm cennetine büyük bir hizmet yaptınız. Sadece bu konudaki söyleminiz bile yeterli. Umarım anlayanlar, anladıklarının kararını hızlı verirler.

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