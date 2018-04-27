Kültür ve Turizm Bakanı: 40 milyon turist gelecek, seçim turistleri ilgilendiren bir şey değil

Seçimlerin 24 Haziran'a alınmasının Türkiye turizmine en ufak bir olumsuz etkisi olmayacağını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "40 milyon turist gelecek. Nihayetinde seçim turistleri ilgilendiren bir şey değil" dedi. Kurtulmuş, 2018'in ilk çeyreğinde 5.1 milyon turist ile turizmde tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınmasının turizm üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağını, hatta olumlu etkilemesinin beklendiğini söyledi.

Turizme ilişkin tüm rakamların gayet iyi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu sene 38 milyon planlıyorduk, belki onun üzerine çıkacak, 40 milyon turist gelecek. Nihayetinde seçim turistleri ilgilendiren bir şey değil" diye konuştu.

Seçimin yerli turistin seyahatlerine de olumsuz etkisini beklemediklerini dile getiren Kurtulmuş, "Nihayetinde bir gün oy verecekler. Ramazan var. İnsanların çoğu tatillerini ramazan sonrasına getirecekler. Dolayısıyla hiçbir şekilde olumsuz etkileneceğimizi düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Turizm sektörünün bazı temsilcilerinin erken seçimlerden olumsuz etkileneceklerini söyleyerek, destek istediklerinin ifade edildiği Kurtulmuş, şu karşılığı verdi:

'Geçtiğimiz bütün yılların rekoru'

"Tam tersine. Ben seçimin bir an evvel yapılmasını, Türkiye'de ekonomik ve siyasi istikrar açısından, özellikle ekonomideki bazı belirsizlik ihtimallerini tamamen ortadan kaldıracağı için olumlu etkileyeceği kanaatindeyim. Bunu da göreceğiz. 24 Haziran şurada 63 gün sonra, Türkiye turizmine en ufak bir olumsuz etkisi olmayacaktır."

2018 yılının Ocak-Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk üç aylık döneme ilişkin Türkiye'ye gelen turist rakamlarını açıklayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının 5 milyon seviyesine ulaşacağını biliyoruz. Almanya'dan gelen turist saysının da 4 milyona yakın olacağı muhtemeldir. İşte ilk üç ayın rakamları ortadadır. İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist ziyaretçi ocak-şubat-mart ayında Türkiye'ye gelmiştir. Bu, geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35-36'lık bir artıştır."