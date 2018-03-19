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Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanı, 2018 için turist beklentisini açıkladı

Yabancı turistte başı Rusya'nın çekmesi bekleniyor

19 Mart 2018 19:28

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 yılında en az 38 milyon turist hedeflediklerini, bunun 6 milyonunun Rusya, 5 milyonunun Almanya'dan gelmesini öngördüklerini söyledi.

Ankara'da TÜRSAB heyetini kabul eden Kurtulmuş, geçen yıla göre Almanya'dan gelen turist sayısında artış olduğuna dikkat çekerek bu yıl 5 milyon Alman turiste ulaşılacağını ifade etti. Kurtulmuş, "Almanya ile olumlu sürecin başlangıcındayız, gerginliklerin ne şekilde telafi edileceği konusunda bir takım pozitif yaklaşımlar var" diye konuştu.

2018’de Rusya'dan Türkiye'ye gelecek ziyaretçi sayısının 6 milyonu geçeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, "Gelişmeler böyle devam ederse bu yıl en az 38 milyon turist hedefimiz var" dedi.

Turizmde Çin, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, Japonya ve Malezya pazarına açılma zorunluluğu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu ülkelere tanıtım için her imkanı kullanacağız" değerlendirmesini yaptı.

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