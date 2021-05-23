Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: 300 bin turizmcimiz aşılandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, şu ana kadar yaklaşık 300 bin turizmcinin aşılandığını söyledi. Alpaslan, tüm sektör çalışanlarının aşılamasının Haziran'da tamamlanacağını belirtti.

Rusya ile uçuş trafiğinin açılmasının Türkiye açısından ve Türk turizmi açısından son derece önemli olduğunu belirten Alpaslan, "En kısa zamanda Rusya ile uçuş trafiğinin başlamasını arzu ediyoruz. Buna yönelik çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

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