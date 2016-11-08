Kültür kuruluşlarından Merkel’e mektup

Berlin Sanatlar Akademisi'nin girişimi ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yazılan açık mektupta, Merkel'den "Türkiye'de hapishanede bulunan gazeteci, yazar ve milletvekillerinin derhal serbest bırakılması için mevcut bütün diplomatik yöntemlerin kullanarak çaba göstermesi talep” edildi.

Mektupta, "tanınmış gazeteci, yazar, akademisyen ve muhalif siyasetçilerin benzeri görülmemiş bir gözaltına alınması dalgasıyla Türkiye'de insan hakları ve demokrasinin temeline saldırıldığı” ifade edildi. Türkiye ile Almanya arasında "her iki ülkenin geleceği açısından önem taşıyan toplumsal, kültürel ve siyasi ilişkilerin dayanıklılık testinden geçtiği” belirtilen mektupta, karşılıklı olarak onyıllardır devam eden kültürel ve toplumsal çalışmaların birkaç ay içinde zarar gördüğü dile getirildi.

Mektupta Türkiye'de cezaevinde olan ve baskı görenlerle dayanışmayı sürdürmek için ortak sanatsal proje ve kültür politikasına ilişkin tartışmalara devam edileceği işaret edildi.

Dayanışma vurgusu

Mektupta, Berlin Sanatlar Akademisi'nin geçen Cumartesi günü yaptığı Genel Kurul Toplantısı'nda Türkiye'de cezaevindeki yazar, gazeteci ve muhalif siyasetçilerle dayanışma içinde olunması ve serbest bırakılmaları için çaba gösterilmesi kararı alındığı vurgulandı.

Mektubu imzalayanlar arasında Berlin Sanatlar Akademisi, Berlin Festival İdaresi (Berliner Festspiele), Alman Tiyatrosu, Frankfurt Kitap Fuarı, Dünya Kültürler Evi, Berlin Uluslararası Edebiyat Festivali, Türkiye Almanya Kültür Forumu, Maxim Gorki Tiyatrosu, Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği'nin yöneticileri bulunuyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den beraat talebi

Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Özgür Gündem Gazetesi'ne destek verdiği için hakkında dava açılan Örgütün Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu'na yönelik suçlamalara son verilmesini istedi. Yarın görülecek dava öncesinde yapılan açıklamada, Önderoğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ahmet Nesin ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın da beraat etmesi gerektiği ifade edildi.

Özgür Gündem'e destek vermek amacıyla nöbetçi yayın yönetmenliği görevini üstlenen Nesin, Korur Fincancı ve Önderoğlu, terör örgütü propagandası yapmak", "suç işlemeye tahrik", "suç ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla 20 Haziran'da tutuklanmış ancak uluslararası protestoların ardından serbest bırakılmışlardı.

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DW/JD/HS