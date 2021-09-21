"Kültür için Özel Elçi" olarak tanıtıldılar; ünlü K-pop grubu BTS, BM Genel Kurulu'nda konuştu

Ünlü K-pop grubu BTS, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul için sürdürülebilirlik konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Yedi üyeli müzik grubu gençlik, iklim krizi, pandemi gibi konulara değindi.

BTS, 2018’in ardından bir kez daha Birleşmiş Milletler’de konuşma yaptı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile birlikte BM Genel Kurulu'ndaki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Onyılı toplantısına katılan BTS üyeleri, BM’nin 2030 hedefleri arasında yer alan aşırı yoksulluğu bitirmek, gezegeni korumak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak gibi konularda konuştu. Grup üyelerinden RM, konuşması sırasında “Yaptığımız her seçim, değişimin başlangıcıdır, son değildir” ifadelerini kullandı.

Güney Kore lideri Moon Jae-in, BTS’i “'Gelecek Nesiller ve Kültür İçin Özel Elçi'” olarak tanıttı ve grup üyelerinin dünyanın dört bir yanındaki gençlere bağlantı kurduğunu vurguladı.

Yedi dakikalık bir konuşma gerçekleştiren grup üyeleri, BM’nin New York merkezinde yeni şarkıları “Permission to Dance”i de tanıttı.

BTS, 2018’de de BM’de UNICEF’le birlikte çalışacaklarını duyurdukları bir konuşma yapmıştı.

Son albümü 'Be'yi 2020'de çıkaran BTS, Coldplay ile düet yaptığı 'My Universe' şarkısı da 24 Eylül'de çıkacak.