Kültür Başkentleri Futbol ile Buluşuyor

Avrupa Kültür Başkentleri 2010 projesi kapsamında hayata geçirilen 19 Yaş Altı Genç Futbol Turnuvası „RUHR.2010-CUP“ın ilk karşılaşması Fenerbahçe ve Borussia Dortmund arasında gerçekleştirilecek.





ESSEN-25.01.2010. Borrussia Dortmund Kulübünün inisiyatifi ile Avrupa Kültür Başkentleri Projesi kapsamında hayata geçirilen 19 yaş altı gençler futbol turnuvası "RUHR.2010-CUP" Fenerbahçe Spor Kulübü´nü ağırlayacak. Türkiye Araştırmalar Merkezi (TAM) Vakfı´nın daveti üzerine turnuvaya iştirak eden Fenerbahçe Genç Futbol Takımı, 20 Mayıs Perşembe günü saat 18.30´da Dortmund Rote Erde Stadyumu´nda gerçekleştirilecek açılış maçında Borussia Dortmund Genç Takımı ile karşılaşacak.





Avrupa Kültür Başkenti RUHR.2010 Direktörü Dr. Jürgen Pleitgen´in himayesinde gerçekleştirilecek turnuvaya Fenerbahçe ve Borussia Dortmund Kulüplerinin yanı sıra Almanya´da Schalke 04 ve Werder Bremen, Bayern München, İtalya´dan AC Milan ve Brezilya´dan Cruzeiro Belo Horizonte kulüpleri genç takımları ile katılıyorlar.





Türkiye´nin en çok desteklenen ve en başarılı futbol takımlarının kenti olan İstanbul gibi Bundesliga´da üç kulübü yer alan Ruhr Havzası´nda da futbolun günlük yaşamın her alanına sızmış bir fenomen olduğunu söyleyen TAM Vakfı Genel Müdürü Dr. Andreas Goldberg „İnsanları biraraya getiren kültür ve futbol gibi iki güçlü bağı aynı potada eriten bu etkinliğin karşılıklı anlayışın bir adım daha gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz“ diye konuştu.





20-22 Mayıs tarihlerinde Ruhr Havzası kentleri Dortmund, Wanne-Eickel, Wiedenbrück, Holzwickede, Lünen ve Hagen kentlerinde gerçekleştirilecek grup maçlarının ardından turnuvanın şampiyonu 24 Mayıs Pazartesi günü saat 11.20´de gerçekleştirilecek final karşılaşmasıyla belirlenecek.





Gruplar:





I. Grup II. Grup

FC Schalke 04 Borussia Dortmund

AC Mailand Cruzeiro Belo Horizonte

Bayern München Werder Bremen

FC Liverpool Fenerbahce Istanbul





Turnuva Karşılaşma Planı:





20.05.2010 Perşembe18.3019.45

Dortmund / Stadion Rote ErdeBorussia Dortmund – FenerbahçeAC Milan – Bayern München

Wanne Eickel / Sportpark Wanne-SüdCruzeiro - Werder BremenFC Schalke 04 - FC Liverpool





21.05.2010 Cuma18.3019.45

Wiedenbrück / JahnstadionBorussia Dortmund – Cruzeiro FC Liverpool– Bayern München

Holzwickede / Montanhydraulik StadionFC Schalke 04 -AC MilanWerder Bremen - Fenerbahçe





22.05.2010 Cumartesi15.0016.20

Lünen / Kampfb, Schloss SchwansbellFC Schalke 04 - Bayern MünchenAC Milan - FC Liverpool

Hagen / IschelandstadionBorussia Dortmund – Werder BremenCruzeiro - Fenerbahçe





24.05.2010 Pazartesi10.0011.20

Dortmund / Stadion Rote Erde3.-4.´lük karşılaşması final