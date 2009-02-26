Kültür Başkenti'nden 4 istifa

İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu'nun 9 üyesinden 4'ü istifa etti.





2010 yürütme kurulunda son birkaç aydır üyeler arasında görüş ayrılığından dolayı çatışma vardı. 2009 başından beri Yürütme Kurulu Başkanı Nuri Çolakoğlu ve kurulun seçilmiş üyelerinin istifa edeceği konuşuluyordu. 9 üyeli Yürütme Kurulu'dan dün akşam Çolakoğlu ile baraber Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. İskender Pala ve Gürhan Ertür istifa etti.



Seçilmiş dört üyenin istifası, gündeme bomba gibi düştü. İstifaların ardında sebep olarak yürütme kurulunda çatışma gösteriliyor. Ancak İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, çeşitli nedenlerden dolayı uzun süredir proje üretemiyordu.