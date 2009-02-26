T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kültür Başkenti'nden 4 istifa

İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu'nun 9 üyesinden 4'ü istifa etti.

26 Şubat 2009 02:00

İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu'nun 9 üyesinden 4'ü istifa etti.


2010 yürütme kurulunda son birkaç aydır üyeler arasında görüş ayrılığından dolayı çatışma vardı. 2009 başından beri Yürütme Kurulu Başkanı Nuri Çolakoğlu ve kurulun seçilmiş üyelerinin istifa edeceği konuşuluyordu. 9 üyeli Yürütme Kurulu'dan dün akşam Çolakoğlu ile baraber Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. İskender Pala ve Gürhan Ertür istifa etti.

Seçilmiş dört üyenin istifası, gündeme bomba gibi düştü. İstifaların ardında sebep olarak yürütme kurulunda çatışma gösteriliyor. Ancak İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, çeşitli nedenlerden dolayı uzun süredir proje üretemiyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24