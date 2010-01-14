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Kültür Başkenti İstanbul'un bazı yolları kapanıyor

16 Ocak Cumartesi günü Pendik, Kadıköy, Bağcılar ve Taksim'de akşam saatlerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

14 Ocak 2010 02:00

T24 - ''İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'' etkinliklerinin resmi açılış töreninin yapılacağı 16 Ocak Cumartesi günü Pendik, Kadıköy, Bağcılar ve Taksim'de akşam saatlerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.


İstanbul Valiliğinden alınan bilgiye göre, Kıraç'ın konser vereceği Pendik'te Yalova iskelesinin karşısındaki Güldeste Caddesi, Mor ve Ötesi'nin konser vereceği Kadıköy'de Gazanfer Özcan Petrol Ofisinden itibaren otoparka doğru olan Albay Faik Sözener Caddesi, Zara'nın konser vereceği Bağcılar'da Ahmet Yesevi Caddesi, Esenler Caddesi'nden meydan istikametine doğru olan yol, Bağcılar Meydanı'ndan Bakırköy istikametine olan yol, Birlik Caddesi'nden meydan istikametine doğru olan yol, Bakırköy Caddesi'nden Bağcılar istikametine olan yolda 17.00-22.30 saatleri arasında araç geçişine izin verilmeyecek.


Tarkan'ın sahne alacağı Taksim'de ise 16.00-22.30 arası, Taksim Meydanı ve bağlantı yollarında trafik akışı kontrollü sağlanacak ve zaman zaman yollar araç trafiğine kapatılacak.

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