Kültür Bakanlığı'nda personele uyarı: Kadın erkek gezmeyin kafanızı koparırım

Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekili İsmail Demirel’in 9 Aralık’ta tüm personeli toplantı salonuna çağırarak, “personele ahlak tehdidinde bulunduğu” iddia edildi. Demirel’in personele, “Herkes kadın - erkek ilişkilerine dikkat etsin. Ahlaksızlık yaparsanız, kafanızı koparırım, sizi sürerim. Kadınla erkeği bir arada görmeyeceğim” dediği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel de “konuyu Meclis’te Bakan Ömer Çelik’e sorduğunu, ancak sorusuna bir yanıt alamadığını” vurgulayarak, “AKP iktidarının toplumu muhafazakârlaştırma ve din esaslı toplum yaşantısını yeniden kurmaya yönelik amaçlarına en güzel örnek” dedi.

HDP’li Levent Tüzel, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, 13 Aralık’ta, Ankara’da, KESK’in gerçekleştirdiği mitinge katıldığını, miting sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda çalışan bir personelin kendisine, kurumun Başkanvekili İsmail Demirel’in 9 Aralık’ta tüm personelle toplantı yaptığını söylediğini kaydetti. Personelin, kendisine, “Başkanvekili yaptığı toplantıda, bize, ‘Sadece 2 dakika konuşacağım. Sizden hiçbir soru ve açıklama istemiyorum. Şikâyet dilekçeleri geliyor. Herkes ilişkilerine dikkat etsin. Kadınlarla erkekleri bir arada görmek istemiyorum. Ahlaksız davranışlarla karşıma gelmeyin’ dedi. Söz konusu konuşmaya itirazlar oldu ancak Başkanvekili bizi dinlemeden, salondan ayrıldı” dediğini aktaran Tüzel, şunları söyledi:

“Meclis’te, Bakan Ömer Çelik’e toplantıdan bilgisi olup olmadığını, bakanlıkta odaların cinsiyete göre ayrılıp ayrılmadığını sordum. Ancak yanıt alamadım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı ‘kızlı-erkekli’ açıklamalarının Kültür Bakanlığı’na yansımasının bir sonucudur bu durum. Toplumun muhafazakârlaştırma, din esaslı yaşantısını yeniden kurmaya yönelik amaçlarına en güzel örnektir. Sayın Bakan’a da söyledim ‘ateşle oynuyorsunuz’ dedim ama. AKP, getirilen eğitim sistemiyle, henüz 9 yaşında çocuklara giydirilen türbanla, toplumda kutuplaşma yaratıyor. Her yerde benzeri şeyler duyuyoruz. Bize bunu aktaran personel arkadaşımız patlama noktasına gelmiş. Mitingde ‘Vekil arıyorum, sorunumu anlatacak vekil’ diye yanıma geldi. Toplumun geldiği durumu siz düşünün.”