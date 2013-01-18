T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kültür Bakanlığı'ndan Topçu Kışlası açıklaması: Projenin eksikleri var yeniden değerlendirilecek

Taksim Topçu Kışlası Restitüsyon ve Yeni Kullanım Projesi'nin reddiyle ilgili açıklama yapan Kültür Bakanlığı konunun Taksim Projesi ile bütüncül olarak ele alınacağını söyledi

18 Ocak 2013 15:32

Taksim Topçu Kışlası Restitüsyon ve Yeni Kullanım Projesi ile ilgili olarak basında "İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Gezi Parkı’nın yerine Topçu Kışlası’nın yeniden yapılmasıyla ilgili projeyi uygun bulmayarak oybirliğiyle reddettiği" şeklinde basında yer alan haberlere  Kültür ve Turizm Bakanlığı'ından yanıt geldi.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada "Projenin oybirliğiyle reddedildiği" şeklindeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirterek şunları dedi: 

"İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 11.12.2012 tarihinde almış olduğu kararla “projede yapının özgün mimarisini oluşturan iç mekan kurgusu, süsleme özellikleri ve elemanları, yapının yapım dönemleri, yapılan müdahaleler ve önceki dönemlerine ait izlerle ilgili bilgi ve belgelerin eksik olması nedeniyle Taksim Gezi Parkı’nı dikkate alacak şekilde Cumhuriyet Caddesi’ne cepheli kesiminde, meydan ve çevresi ile işlevsel olarak uyum sağlayan alternatif tasarım önerilerinin hazırlanarak Taksim Gezi Parkı ve Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi ile bütüncül olarak ele alınan Kentsel Tasarım Projesinin birlikte iletilmesi halinde konunun değerlendirilmesine” hükmetmiştir.

Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Topçu Kışlası Restitüsyon ve Yeni Kullanım Projeleri yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda hazırlandıktan sonra koruma bölge kurulunda yeniden değerlendirilecektir."

ETİKETLER

topçu kışlasıkültür bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24