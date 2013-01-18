Kültür Bakanlığı'ndan Topçu Kışlası açıklaması: Projenin eksikleri var yeniden değerlendirilecek

Taksim Topçu Kışlası Restitüsyon ve Yeni Kullanım Projesi ile ilgili olarak basında "İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Gezi Parkı’nın yerine Topçu Kışlası’nın yeniden yapılmasıyla ilgili projeyi uygun bulmayarak oybirliğiyle reddettiği" şeklinde basında yer alan haberlere Kültür ve Turizm Bakanlığı'ından yanıt geldi.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada "Projenin oybirliğiyle reddedildiği" şeklindeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirterek şunları dedi:

"İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 11.12.2012 tarihinde almış olduğu kararla “projede yapının özgün mimarisini oluşturan iç mekan kurgusu, süsleme özellikleri ve elemanları, yapının yapım dönemleri, yapılan müdahaleler ve önceki dönemlerine ait izlerle ilgili bilgi ve belgelerin eksik olması nedeniyle Taksim Gezi Parkı’nı dikkate alacak şekilde Cumhuriyet Caddesi’ne cepheli kesiminde, meydan ve çevresi ile işlevsel olarak uyum sağlayan alternatif tasarım önerilerinin hazırlanarak Taksim Gezi Parkı ve Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi ile bütüncül olarak ele alınan Kentsel Tasarım Projesinin birlikte iletilmesi halinde konunun değerlendirilmesine” hükmetmiştir.

Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Topçu Kışlası Restitüsyon ve Yeni Kullanım Projeleri yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda hazırlandıktan sonra koruma bölge kurulunda yeniden değerlendirilecektir."