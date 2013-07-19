Kültür Bakanlığı 'Gezi Parkı' için İdare Mahkemesi'ne başvurdu

Taksim Gezi Parkı'na yapılması planlanan Topçu Kışlası projesi için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından, kışla yapımında ısrarcı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı karşı bir hamle yaptı ve kararı Bölge İdare Mahkemesi’ne götürdü. Hürriyet'ten Ali Dağlar'nı haberine göre, Bölge İdare Mahkemesi, dosyayı inceleyecek ve kararını verecek. Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı kesin olacak. İstanbul 1. İdare Mahkemesi de Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ni 6 Haziran 2013 günü iptal etmişti.

Yürütmeyi durdurmada iki karar

İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi’ndeki davayı Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği açtı. Dernek, Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açtığı davada, “Topçu Kışlası süsü verilen alışveriş merkezi” yapılmasına olanak tanıdığı öne sürülen 27/02/2013 tarihli Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Dernek, Gezi Parkı’na polisin sert müdahalesinin geldiği ve olayların ülke çapına yayıldığı 31 Mayıs’ta mahkemeye başvurarak, parktaki ağaçların kesilmeye başlandığı gerekçesiyle Koruma Yüksek Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasını istedi. Mahkeme aynı gün oy çokluğuyla yürütmeyi durdurdu.

Bakanlık pes etmedi

Davalı Bakanlığın yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz mahkemece 2 Temmuz’da yine oy çokluğuyla reddedildi. Bakanlık geçen hafta Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu ve yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraza ret kararının kaldırılmasını istedi. Dosya, itirazın incelenmesi için talep üzerine Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Kararın ardından esasa devam edilecek. Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nı da içeren Taksim Yayalaştırma Projesi’nin iptal edildiği, 6'ncı İdare’nin yürütmeyi durdurma talebini ret gerekçesinde ortaya çıkmıştı.

İdare projeyi iptal etti

Taksim Yayalaştırma Projesi ile Gezi Parkı'nın ‘Taksim Kışlasına’ çevrilmesinin önünü açan 17.01.2012 tarihli, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan tadilatlarına Şehir Plancıları ve Peyzaj Mimarları ve Mimarlar Odası tarafından 1. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 3 kişilik bilirkişi heyeti, plan tadilatlarının şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı. Mahkemenin, Gezi olaylarının sürdüğü 6 Haziran 2013’te Taksim Yayalaştırma Projesi’ni iptal ettiği ortaya çıktı. Karar, Taksim’de yayalaştırma, battı-çıktı, Gezi Parkı ve Topçu Kışlası gibi tüm projeleri kapsıyor.