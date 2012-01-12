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Kültür Bakanlığı desteğiyle çıkan kitapta sanatçılar fişlendi

Yeşilçam'ın emekçilerine 'vefa' amacıyla kitap hazırlandı.

12 Ocak 2012 02:00


T24 - Yeşilçam'ın emekçilerine 'vefa' amacıyla kitap hazırlandı. Önsözü Kültür Bakanı Ertuğrul Günay tarafından yazılan 'Yeşilçam'dan Serpintiler'de oyuncuların sinemacı kimliğinden çok 'etnik' ve 'siyasal' kimliği vurgulandı.

Bu da Yeşilçam AndıcıKültür Bakanlığı'nın desteğiyle çıkarılan kitaptaki ifadeler...

Akşam gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre,  Ferdi Merter Fosforoğlu, Nilüfer Aydan, Kıvanç Terzioğlu, Vedat Akdamar ve Bengü Akdamar tarafından kaleme anılan 'Yeşilçam'dan Serpintiler'de Yeşilçam emektarları tartışma yaratacak sözlerle tanıtıldı.

Filmsan Vakfı ile Artshop'un hazırladığı, Bakanlık logosuyla yayımlanan ve önsözü Kültür Bakanı Ertuğrul Günay tarafından yazılan kitapta, bazı oyuncuların 'etnik' ve 'siyasal' kimliği açık bir dille vurgulandı. İşte, Yeşilçam'ın emekçilerine 'vefa' amacıyla hazırlandığı belirtilen kitapta yer alan o ifadeler...


Örgüt lideriyle evli

Nur Sürer: '16 Haziran Hareketi' adlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen Sarp Kuray ile evlendi. Kadın haklarıyla da yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007'de İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.


Yürüyüşe katıldı

Tarık Akan: Devrimcileri övdükleri için Türkiye'de hapis cezasına çarptırılan sanatçılarla dayanışmak için 2011'de yapılan yürüyüşe katıldı. Özellikle 70'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde oynadığı 'Ferit' karakteri ile bilinen Tarık Akan, sinema oyunculuğunun yanında siyasi olarak 'sol' görüşe yakınlığı ile tanınmaktadır.


Arap ve Kürt asıllı

İbrahim Tatlıses: Gerçek adı İbrahim Tatlı'dır. Arap ve Kürt asıllı Türk ses sanatçısı, besteci, yapımcı, sinema oyuncusu ve TV programcısıdır.


Türksolu'nda yazıyor

İlyas Salman: Uzun yıllardır oynadığı 'Kürt' tipi rolleri yüzünden Kürt olarak kabul edildi. Bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında 'Türkmen Alevisi' olduğunu belirtti. Kendisi sol görüşlüdür. TKP'nin Kartal'da yaptığı 1 Mayıs mitingine katılmıştır. Şu anda ise Türksolu Dergisi'nde yazmaktadır.

Bunlar da diğer 'serpintiler'...

Tecavüzcü ve kötü adam

Nuri Alço: Genellikle tecavüzcü ve kötü adam rollerinde oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır.


Seks furyasıyla ünlü oldu

Aydemir Akbaş: Türk sinemasının gişe hasılatı bakımından neredeyse battığı dönemde, sinema sektörünü kurtarmak ve hızla kapanmakta olan sinema salonlarının iş yaparak açık kalması adına Yeşilçam'ı saran seks filmleri furyasındaki rolleriyle ünlü olan Aydemir Akbaş, bu dönemde dahi asıl titri olan dram ve komedi tarzından vazgeçmemiş, bulunduğu her filmi de bu özellikleriyle şekillendirmiştir.


Genellikle fahişe ama kalbi temiz karakterleri canlandırdı

Ahu Tuğba: Türk sinemasının 80'li yıllardaki seks sembollerinden biri oldu. Genellikle fahişe, uyuşturucu bağımlısı ama kalbi temiz karakterleri canlandırdı. Erkekçe Dergisi'ne pozlar verdi.

Kurallarını bozdu

Türkan Şoray: 1983 yılında oyuncu Cihan Ünal ile evlenen Türkan Şoray, kurallarını bozarak 'Mine' filmiyle birlikte soyunmaya ve öpüşmeye başlamıştır.


'Afrodit' unutulmaz

Banu Alkan: 'Afrodit' lakaplı sanatçı, her zaman olumlu tepki toplamasa da sürekli gündemde kalmayı başarmaktadır. Sinema kariyerine son veren sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında olmayı sürdürüyor.


Erkek Bülent

Kitapta, Bülent Ersoy'un kadın yerine 'erkek fotoğrafı' kullanıldı. Müzik yaşamına başladığından beri önemli başarılara imza attığı belirtilen ve ses tonunun, Japonya'da yapılan testler sonucu 'yüzde yüz kusursuz' bulunduğu ifade edilen Ersoy için, 'Sahneye çıktığı yıllardan itibaren, transseksüel kimliği doğrultusunda görüntüsü hızla değişti. O yıllarda bu konumuyla ilgi çektiği kadar tepkilerle de karşılaştı' denildi.


Çerkezler'e özgü çıkık popoya sahip

Sevtap Parman: Çerkezlere özgü bir özellik olan çıkık poposundan dolayı 'Bayan Popo' lakabını aldı.


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