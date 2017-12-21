Kültür Bakanlığı, bütçe yetersizliğinden kitap alamadı; Diyanet, tadilata 75 milyon lira harcadı!

Kültür Bakanlığı, bütçe yetersizliğinden dolayı kitap alamadığını ileri sürerken, Diyanet, kuruma bağlı binaların tadilatı için bir yılda 75 milyon lira harcadı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre aralarında Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi bakanlıkların da yer aldığı birçok kamu kurumunu bütçesiyle geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçeden para ayırdığı kalemler de dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yıl kütüphanelere dağıtmak için yayınevlerinden kitap alımı işi bu yıl ödenek yetersizliğine takılırken, 7ayda 4 milyar 300 milyon liralık dev bütçesini tüketerek 1 milyar 300 milyonluk ek bütçe talep eden Diyanet, kuruma bağlı binaların tadilatı için 75 milyon lirayı rahatlıkla harcadı.

‘Amaç mekân kalitesini artırmak’

Rekor bütçesini kısa zamanda tükettiği ortaya çıkan kurumun, “kurumsal kapasite ve yetkinliği geliştirmek” iddiasıyla yaptığı harcama kalemlerinin birbirine benzerliği de dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı Performans Hedefi Tablosu’nda, “dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri hizmet binalarının fonksiyonlarını ve mekân kalitesini artırmak” amacıyla 31.500.000 TL harcadığı belirtilen kurumun benzer harcama kalemleri tabloya şöyle yansıdı:



»Müftülük hizmet binalarının fiziki yapı ve fonksiyonları ile mekân kalitesini artırmak: 14.500.000 TL



»Özellikli bölgelerdeki cami, Kur’an kursu ve lojmanlar ile hizmet binalarının tadilatı: 29.014.000 TL

30 bakanlığı geride bıraktı

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre başlangıç ödeneği 4,3 milyar lira olan Diyanet, 2017’nin 11 ayında 6,7 milyar lirayı harcadı. Kurumun İdare Performans Tablosu’nda ise harcanan 6,7 milyar liranın yanı sıra 35 milyon liranın da “bütçe dışı” harcandığı bilgisi yer aldı. Bütçe dışı harcamanın nerelere harcandığına ilişkin detay vermeyen kurumun, bütçe harcamalarındaki en yüksek pay, “başkanlığın dini, ilmi ve idari bakımdan yönetişim kapasitesini geliştirmek” kaleminden gerçekleşti. Diyanet’in “birlik ve beraberliği engelleyen toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlamak” iddiasıyla harcadığı 1,2 milyon lira da tabloda yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçe harcamaları 30 bakanlığı geride bıraktı.

Yüzde 60 öğrenci artışı

Diyanet’in AKP döneminde artan etkinliği de performans göstergelerinde ortaya konuldu. 2016 yılında 5 milyon öğrenciyi yaygın din eğitimi kapsamına alan kurum, 2017 yılında bu sayıyı 8 milyon 388 bine çıkardı. Böylelikle 2015 yılında 4 milyon olan öğrenci sayısı iki yılda iki kat arttı. Benzer bir artış cami ve Kuran kurslarına devam eden öğrenci sayısında da yaşandı. 2015’te 150 bin olan Kuran kursu öğrencisi sayısı 2017’de 305 bine yükseldi.