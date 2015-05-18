Kültür Bakanlığı bir makama iki maaş mı ödüyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın aralarında üst düzey bürokratların da olduğu 100’e yakın bakanlık bürokratına usulsüz görevlendirme yaptığı ve bir makama iki maaş ödediği öne sürüldü.

Ceren Çıplak'ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, genel bütçenin binde beşine sahip olan Kültür ve Turizm Bakanlığı içinde göreve atanan bürokratların belli bir süre sonra bakan tarafından atandıkları kadrolar üzerlerinde saklı kalmak kaydıyla başka görevlerde değerlendiriliyorlar. “Geçici görevlendirme” ile yapılan yeni görevlendirmelerde çalışan bürokratların görev maaşlarını değil bir önceki görevlerindenki yüksek maaşı aldıkları ifade edildiyor.

Örneğin, bir il Kültür Turizm Müdürü makamına iki müdür maaşı ödeniyor; makamından sürülerek “geçici görevlendirme” alan bürokrat ile makama getirilen kişi üç ay sonra vekalet ücreti adı altında aynı makamın maaşını alıyor. Dolayısıyla bir makama iki maaş ödeniyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Vekalet Görevi ve Aylık Verilmesinin Şartları” başlıklı bölümünde 3 aydan sonra vekalet aylığı ödendiği bilgisi de yer alıyor.

Görevinde çalışmayan bürokratların hak etmedikleri bu maaşları almasının usulsüz bir uygulama olmasının yanı sıra bir makama çift maaş ödenmesi de dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in, bakanlık içindeki İl Kültür Turizm Müdürü gibi kadrolardaki pek çok bürokratın makamını pasifize ederek kendi yakın kişilerini göreve kaydırdığı iddia ediliyor. Görevden alınarak pasifize edilen bürokratların mahkemeye başvurduğunda kazanma şansı olduğu için bakanlık tarafından “geçici görevlendirme” formülü uygulandığı ancak bu geçici görevlendirmenin de bakanlığa pahalıya mal olduğu ortaya çıkıyor.

Yeni görev dağılımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda genel müdürlüklerin bağlı bulunduğu dört müsteşar yardımcısının alanlarında değişiklik yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi web sitesindeki yeni şemaya göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile tüm orkestraların ve Devlet Çoksesli Korosu’nun bağlı bulunduğu Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, TÜSAK Taslağı’nı kabul ettirmek için çaba gösteren Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül’e yeniden bağlandı. Sinema Genel Müdürlüğü ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü ise Müsteşar Yardımcısı Nermin Kırım’a bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Eleştirmen Akmen: Sayıştay nerede?

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından kendisine “Kültürsüz Kültür Bakanı” dediği gerekçesiyle hakkında iki ayrı dava açılan ve toplam 60 bin lira tazminat talep olunan Sahne Sanatları Eleştirmeni ve Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Eski Başkanı Üstün Akmen de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili “Kültürlü Bakan, Kültürsüz Bakan neyse ne de, bu Bakanlılıkta tuhaf işler olmakta, Bakanlık içi yapılan atamalarda hülle yapılmakta” dedi. Akmen, uzun yıllar Telif Hakları Genel Müdürü olarak görev yapan Abdurrahman Çelik’in de Bakan Çelik’in yanında “Has Danışmanlık” yapması için müşavir olarak görevlendirildiğini, Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı Erkin Yılmaz’ın vekâleten atandığını belirterek “Heyhat! Abdurrahman Çelik, Genel Müdür olarak maaş almakta, ama bu görevi yapmamakta” diye konuştu.

Akmen “Görevini yapmadan devletten fazladan maaş ödettirilmekte. İyi de Sayıştay nerededir? Sayıştay bilgi sahibi değil mi ki zimmet çıkartılıp ödenen paralar geri alınmıyor. Kültürlü mü, kültürsüz mü hiç önemli değil, Bakanım Ömer Çelik’in usulsüz ödemeleri durdurmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.