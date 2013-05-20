Kültür Bakanı’nın ‘dedikodu’ gafı Ermeni cemaatinde infial yarattı

Ermeni Diyasporası’nı oluşturmuş, eski veya hâlen TC vatandaşı ama yurt dışında yaşayan insanlarımızı Anayurtlarına çağırıyoruz buyursunlar, gelsinler demeciyle dikkat-takdirleri çekmiş, Sayın Kültür-Turizm Bakanı, Ömer Çelik’in çağrısına AGOS gazetesi o hafta Gelin demesi kolay manşetiyle, vatandaşların endişe ve birçok soru içeren duygularını yansıtmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarlarından Mehmet Y. Yılmaz, aynı Ömer Çelik’in bir espri amacıyla anlatmış olduğu bir fıkrayı, Başbakan’ın Âkiller Toplantısı’nda aktardığını ve bunun orada hazır bulunanların gülüşmelerine yol açmış olduğunu yazınca, başta Ermeniler ve Hıristiyan asıllı vatandaşlarımız rencide olmuşlar ve rahatsızlıkları yurt dışına kadar yayılmıştı.

Huzursuzluklarını değişik yollardan ifade etmeyi önerenler, sonunda bu durumu kamuoyuna bir KINAMA yazısıyla bildirmeye karar aldılar ve sosyal medyaya yaydılar bile.

Aşağıda Başbakanlığa ve Kültür Bakanlığına bugün verilen KINAMA yazısı görülmektedir:



13 Mayıs 2013 tarihli Hürriyet gazetesinde, Mehmet Y. Yılmaz’ın Kültür Bakanı'nın Anlattığı Fıkra başlıklı makalesinden öğrendiğimize göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Âkil İnsanlar buluşmasında Kültür Bakanı Ömer Çelik'in Tanrıyı kastederek İftiraya ben bile bir şey yapamam, bana da İsa'nın babası diyorlar şeklinde anlattığı fıkra, alaycı gülüşmelere neden olmuştur.



Bu haber, BABA - OĞUL - KUTSAL RUH üçlü teslis inancına sahip Hıristiyanları derinden incitmiş ve kutsal duygularımızı yaralamıştır.

Kişilerin kutsallarına dokunan, kutsal kavram ve değerlerini inciten, rencide eden zihniyeti çağ dışı olarak nitelendirir, şiddetle kınıyoruz.

Fıkrayı anlatan Sayın Kültür-Turizm Bakanı ve aktaran Sayın Başbakan’ı özür dilemeye davet ediyoruz.

Fıkraya alaycı bir şekilde gülenleri ise başka bir ortamda İslam dinine mensup insanların doldurduğu bir salonda, Hıristiyan bir kişinin ya da kişilerin sahneden İslam inancında kabul edilmiş olguları bir fıkraya malzeme ettikleri durumunda ne hissedeceklerini tasavvur etmeye çalışmalarını tavsiye ediyoruz.

Dr. med. Sarkis Adam

Nadya Uygun

Rüstem Ayral

Raffi Hermon Araks