Kültür Bakanı Topçu: PKK’nın dağ kadrosunun kuvvetli bir kısmı imha edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırladığı seçim hükümetinde dışarıdan Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanan eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu, "Şuanda PKK’nın dağ kadrosunun kuvvetli bir kısmı imha edildi” dedi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere dün akşam Çanakkale’ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu’nun bugün ilk durağı Çanakkale Valiliği oldu.

Vali Hamza Erkal’la birlikte kordondan yürüyerek valilik binası önüne gelen Topçu’yu vali yardımcıları karşıladı. Bakan Topçu, Valilik Anı Defteri’ni imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu milletin adı Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Arabıyla, Arnavutuyla, velhasıl kim kendini ne şekilde ifade ediyorsa bir tamamı ay yıldızlı al bayrak altında bin yıldır yaşamaya karar vermiş, kıyamete kadar yaşayacak büyük Türk milleti. Bu toprakların adı Türkiye, bu milletin resmi dili Türkçe. Herkesin ana sütü gibi helal olan dilini kullanmasında bir sakınca yoktur ama devletimizin resmi dili Türkçe” dedi.



'Kürt kardeşlerimiz de devletine, milletine sahip çıkacaktır'



Bakan Topçu, “Dün dedelerimizle Çanakkale’de hesabı olanların, o günkü güçlerin bugün de petrole batırarak üzerimize attığı paçavra bu devlet için, bu millet için adeta diz çökerttirilme olarak değerlendiriliyor. Ama dün dedelerimiz Çanakkale’de neyi yaptıysa bugün de inşallah devletiyle milletiyle, Türküyle, Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazıyla aynı şeyi yapacak. Bu mücadeleden inşallah başarılı çıkacak. Şuanda dağ kadrosunun kuvvetli bir kısmı imha edildi. Şehirlerdeki yapılanmaları sökülüp atılıyor. Devlet güçlüdür. Burada Kürt kardeşlerime bir kere daha çağrıda bulunmak istiyorum. Biz yumurta ikizi kardeşiz. Beş milyon aile birbirine kız alıp kız vermiştir. Dede olmuştur, nene olmuştur, dayı olmuştur, gelin olmuştur, damat olmuşuz. Bunun daha ötesinde bin yıldır yüce bir medeniyet kazanında bir ve beraber kaynaşmışız. Gün bugündür. Kürt kardeşlerimiz de devletine, milletine sahip çıkacaktır. Dün Çanakkale’de Anafartalar’da, Dumlupınar’da, Sakarya’da nasıl çıktıysa, neler yaptıysa bugün de kardeşlerimiz onu yapacaklar. Onun için bu konuda endişe etmesine gerek yoktur.

Bugün sabah saatlerinde Şırnak’ta 2 polisin şehit edildiğini hatırlatan Bakan Topçu, “Rahmet diliyorum şehitlerimize. Güvenlik güçlerimiz hedef olmak noktasından başka tür çare ve tedbirlerle uzaklaşılmalı. Bunlarla ilgili tedbirler alınacaktır. Orada polis noktasına yapılan bir saldırı var. 2 evladımız şehit edilmiş, 5 tane yaralımız var. Cenabı Hak onlara da acil şifalar versin. Hepimizi de şehitlerimizin şefaatine nail etsin. Bunlar zaman içerisinde değişir. Rahmetli nenem derdi ki, ‘Oğul, kahpeyi zincire vursan, üstüne kilit atsan ya zincirlen ya kilitlen oynaşır. Bu kahpeliklerine göre de tedbirlerin alınması gerekir. Alınıyor da zaten. Bu bir süreçtir. Bir ay içerisinde geldiğimiz noktada şunu herkesin bilmesini isterim ki terör örgütünün dağ kadroları, kuvvetli kadroları güvenlik güçlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu mücadele inşallah devletin ve milletin başarısıyla bitecektir. Çünkü Kürt-Türkmen kardeş, bölücü terör örgütü ve arkasındakiler düşmandır” dedi.