Kültür Bakanı Nabi Avcı: Napçaz, netçez, o turistleri buraya getçez

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı AKP'nin dünya siyaset tarihine geçecek nitelikte başarıları olduğunu söyleyerek, "Biz bir bölge partisi değiliz. Biz bütün Türkiye'nin partisiyiz" dedi. Bakan Avcı, turizm konusunda ise "Napçaz netçez, o turistleri buraya getçez" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ankara'dan akşam saatlerinde Eskişehir'e gelen Bakan Nabi Avcı, AKP İl başkanlığı tarafından Batıkent Mahallesi'nde düzenlenen 'Vefa Yemeği'ne katıldı. Avcı yemekte partililer hitaben yaptığı konuşmasında AKP'nin herhangi bir siyasi parti olmadığını söyledi. Bunu her alanda net bir şekilde ortaya koyduklarını ifade eden Avcı şöyle konuştu:

"Biz başkalarına benzemeyiz. Sadece son birkaç ayda yaşadıklarımızı; 7 Haziran seçimlerini, 1 Kasım seçimlerini, daha sonra hükümetin kuruluşu, yeni hükümetin kuruluşu, yaptığımız olağanüstü ikinci büyük kongre, kongre sonunda oluşan yeni yönetim birimlerimiz, yeni hükümetimiz. Bütün bunlar, siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler okumuş bir adam olarak söylüyorum. Gerçekten dünya siyaset tarihine geçecek nitelikte olağanüstü başarılardır. Dünyayı bırakın bir tarafa sadece Türkiye'de alınmasınlar diye isim vermeyeceğim ama bütün diğer siyasi partilerin yaşadıkları iç sorunlara, kongre sorunlarına, seçim sorunlarına, kadro değişim sorunlarına, daha doğrusu kadro değiştirememe sorunlarına baktığınız zaman işte bu fark bir kere daha çok net biçimde görülüyor. Biz başkalarına benzemiyoruz. Biz bir bölge partisi değiliz, biz bir mezhep partisi değiliz. Biz bütün Türkiye'nin partisiyiz."

Bayrak yarışı

Partileri içerisinde bayrak yarışının olduğunu anlatan Nabi Avcı, "Evet, işlerin yürümesi için zaman zaman birilerimizin bir yerlerde görev alması gerekiyor. Başbakan olarak görev alması gerekiyor, bakan olarak görev alması gerekiyor, milletvekili olarak görev alması gerekiyor, belediye başkanı olarak görev alması gerekiyor, il başkanı olarak, ilçe başkan olarak, mahalle başkanı olarak, sandık temsilcisi olarak görev almamız gerekiyor. Ama bu görevlerin hepsi bir bayrak yarışı gibi elden ele geçiyor ve sadece AKP'de kavgasız, gürültüsüz olağanüstü bir vefa ve kadirbilirlilik içerisinde davam ediyor." dedi.

"Napçaz, netçez"

Milli Eğitim Bakanlığı görevini başkasına devrettiğini söyleyen Avcı, "Bazı arkadaşlar görev yerlerini değiştirdiler. Ben de onlardan biri olarak şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendim. Şimdi medyada arkadaşlar muhtemelen 'Kültür ve Turizm Bakanı olarak bakalım Eskişehir'e ne mesaj verecek?' diye bekliyorlar. Mesaj şu; Napçaz netçez, o turistleri buraya getçez" dedi.