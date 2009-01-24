Kültür Bakanı, Madımak'ta sözünü unuttu!

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların yaşandığı Madımak Oteli'nin altındaki lokantanın, tadilat ve taşınma giderleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın

göndermeyi taahhüt ettiği meblağ gelmediği için taşınamadığı bildirildi.



Otelin müze yapılabilmesi için önündeki tek engelin lokanta sahibinin işyerini terk etmek istememesi olduğu ileri sürülüyordu.



Lokanta sahibi Sebati Manav, 2,5-3 ay öncesinde kendilerini çağıran Belediye Başkanı Sami Aydın ile konuyla ilgili görüştüklerini söyledi. Sami Aydın'ın 27 Haziran Öğretmenler Parkı'ndaki Kütükevi'ni kendilerine vermeyi teklif ettiğini ifade eden Manav, şöyle konuştu:



"Biz de orayı kabul ettik. 1 Ocak 2009 itibarıyla kira sözleşmemizi yaptık. Hatta birinci ayın içerisinde kullanma ruhsatımızı da aldık ama tadilat ve taşınma giderleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın göndermeyi taahhüt ettiği meblağ gelmediği için şu anda taşınamıyoruz. Ben kira sözleşmemi yapmışım. 1 Ocak itibarıyla orası benim üzerime geçmiş durumda. Bu tadilat ve taşınma giderleri gelmediğinden taşınamadık, beklemedeyiz."



'Para gelirse bir haftada taşınırız'



Mağduriyetlerinin giderilerek başka mekana taşınmaları ve tadilat giderleri için bir meblağ teklif edildiğini bildiren Manav, şunları kaydetti:

"Bizler bu şekilde 'peki' demiştik. Belediyemiz de yer gösterdi. Oranın tadilatı ve taşınmayla ilgili parasal sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıların aşılarak oraya taşınmamız gerekiyor. Belediyemiz üzerine düşen görevi yaptı. Başkanımız sağ olsun yer verdi. Kira kontratını yaptık, ruhsatımızı da verdiler. Şu anda tek sıkıntımız taşınmak."

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle görüşmediklerini belirten Manav, "Sonuç ne olacak biz de bilmiyoruz. Bu para gelip de tadilat ve taşınma giderlerimiz karşılanır karşılanmaz bir hafta bile sürmez taşınırız" dedi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise lokantanın taşınmasıyla ilgili şu anda yeni herhangi bir gelişme olmadığını belirterek, oradaki esas sorunun iş yerinin kiralanması veya satılması noktasında mal sahipleri arasındaki anlaşmazlık olduğunu ileri sürdü. Mal sahiplerinin bu konuda karar vermesinin beklendiğini kaydeden yetkililer, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tadilat ve taşınma giderleri için ödenek gelmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.