Kültür Bakanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu o fotoğrafı sehven vermiş olabilir; çok kötü, talihsiz!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı iddiasıyla ilgili, “Tanıyabildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını düşünüyorum. Kaybedeceği belli yarışa girmeyecektir” dedi. Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü sırasında çekilen 'atlet'li fotoğrafını da değerlendiren Kültür Bakanı, "Kılıçdaroğlu o fotoğrafı sehven vermiş olabilir; çok kötü, talihsiz" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, MHP’den istifa ederek yeni parti çalışmalarına katılan Koray Aydın’ın Meral Akşener’in 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklamasıyla ilgili ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafıyla ilgili şunları söyledi:



“(Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Hayırlı olsun, daha 2019’a çok var. O köprünün altından çok sular akar. Çok adaylar, çok aday adayları çıkar. Daha henüz yarışın son safhasını görmeden bir şey söylemek için çok erken. Adaylık herkese açık.



Tabii son Anayasa değişikliğiyle birlikte biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı adaylığı önceden çok kısıtlıydı. Şimdi milletvekilleri herhangi bir kişiyi aday gösterebileceği gibi 100 bin kişi imza toplarsa herhangi bir vatandaşımız da aday olabilir. Adaylık herkese açık. Mühim olan sandıklardan sonuç elde etmektir.



(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkalığı adaylığı iddiası) 2019 öncesi konuşmak için çok erken ama anlayabildiğim kadarıyla, tanıyabildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bir parti genel başkanı olarak kaybedeceği peşin peşin belli olan bir yarışa girmeyecektir diye tahmin ederim.

Talihsiz bir fotoğraf

(Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında karavanda çektirdiği atletli fotoğrafı)Talihsiz bir fotoğraf. O fotoğrafın üzerinden konuşmak istemem ama sehven öyle bir resim verdiğini düşünüyorum. Çok kötü bir fotoğraftı. Keşke öyle bir fotoğraf verilmeseydi.”



Kurtulmuş, Malatya Aslantepe Höyüğü’nden 1891 yılında çıkarılan ve Fransa’nın ünlü Louvre Müzesi’nde sergilenen Geyik Avı kabartmasının Türkiye’ye iadesi için Fransız yetkililerle temasa geçtiklerini de söyledi.