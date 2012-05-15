Kültür Bakanı Günay tiyatroların özelleştirilmesi için çalışmalara başladı

Başbakan Erdoğan'ın 'tiyatrolar özelleşecek' çıkışında somut adımlar atılıyor. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın çalışma yürüttğü ve bunun gelecek Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılacağı belirtildi.

Sanat camiası ile hükümeti karşı karşıya getiren bu kararla ilgili, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

Konu, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basının karşısına çıkan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a soruldu. Arınç, toplantıda konuşulan 'özel tiyatrolar'la ilgili Bakan Günay'ın çalışmasının, gelecek Bakanlar Kurulu toplantısına kadar somut hale geleceğini söyledi.

Arınç, bir soru üzerine şunları söyledi:

Konu toplantıda görüşüldü ancak Bakan Günay brifing vermedi. Bakanın konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor ve gelecek Bakanlar Kurulu toplantısına kadar somut hale gelecek.

Şüphesiz ne sanatın ne de sanatçının zarar görmeyeceği daha özerk bir yapıyı, daha özel bir yapıyı amaçlıyoruz. Bu konunun geçmişten bu yana uygulamalarıyla birlikte, kazanılmış haklarla birlikte ele alınması gerekiyor. Sayın Bakanımız titiz bir çalışmanın içinde. Sonuçlarını Bakanlar Kurulu'na getirecek.