Kültür Bakanı Günay: Seyirciye kaş göz hareketini affetmem

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Günay NTV'de Banu Güven'in sorularını yanıtlarken Sümeyye Erdoğan'ın oyunu yarıda bırakıp salonu terk etmesine yol açan tiyatro oyuncusu Tolga Tuncer'e, olaydan dolayı üzüntünü duyduğunu söylediğini belirtti. Oyuncunun seyirciye saygılı olmasını vurgulayan Günay, "İzleyiciler para vererek o salona gidiyor, biz sahneyi aydınlatırız, salonu da karartırız" dedi.Bakan Güney, Başbakan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın oyunu terk etmesine yol açan tiyatrocu Tolga Tuncer'i uyarmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:"Kişisel olarak kimseye bir şey söylemedim. Devlet Tiyatrosu'nda rol alan birinin halka saygı konusunda daha özen göstermesinin altını çizdim. Biz sahneyi aydınlatırız, salonu da karartırız. Sahneye çıkan oyununu oynayacak. Seyirciye göz kırpmak, el hareketi yapmak gibi davranışın mazereti yoktur. Bunu yapan kardeşim olsa da yapamaz. Kim yaparsa yapsın affetmem. Tolga Tuncer'e bundan üzüntü duyduğumu söyledim. Ben devlet olarak halka saygıyı esas kabul ediyorum. Halka saygısızlıkla kamu kaynağını kullanmak arasında bir bağ kuramıyorum. Bundan çok üzüntü duydum. bir sanatçının seyircisine ağız, kaş-göz, el hareketi, beden hareketi yapması beni halkın karşısında hiç düşmediğim kadar üzüntü verici bir duruma düşürdü.Oyunun yönetmeninin bile bu tür abartılardan rahatsız olduğunu birinci elden öğrendim. Keşke oyuncuya karşı gösterilen empati kendisine ağız burun hareketi yapılan seyirciye karşı da yapılsa. Sahnedeki oyuncu seyircinin kim olduğunu bilmemek durumundadır. Bilseydim yapmazdım diyor ise yapmayacağını bildiği kişilerin oturduğunu varsaymalıdır."