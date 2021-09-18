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Kültür Bakanı Ersoy: Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek

18 Eylül 2021 00:10

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirterek, "Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, İngiltere'nin Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bizler için memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek." 

TIKLAYIN - İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

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