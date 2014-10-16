Kültür Bakanı Çelik: 20 kişilik PKK'lı grup Roma'daki Müşavirlik binamıza saldırdı

İtalya'nın başkenti Roma'daki Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği binasına, bir grup PKK'lı tarafından sis bombası atıldı.

Olay, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından duyuruldu. Bakan Çelik kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Roma'da Bakanlığımız müşavirliğine bir saldırı oldu. 20 kişilik PKK'lı grup, müşavirlik önünde düzenledikleri eylem sırasında binaya saldırıda bulundu. Binamıza sis bombası atıldı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Roma Müşavirliğimize geçmiş olsun diyorum. Yurtdışında özveriyle ülkemizi temsil eden tüm müşavirlerimize bir kere daha selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.