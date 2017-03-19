Kültür Bakanı Avcı, kazı alanını gezdi: Buraya beni çizmişler…

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, referandum çalışmaları yapmak için geldiği İzmir'deki programına Basmane'nin tarihi mekanlarını gezerek başladı.

Avcı, Agora kazı alanını gezdi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Roma döneminde cepheden yüz tasvirinin ilk örneklerinden olan duvar resmini yorumlayan Avcı, resimlerde gözlüklü bir adamı kendisine benzetti, "Şöyle de yorumlanabilir; buraya 1700 yıl sonra bir bakan gelecek. İnsanlar görünce şaşırmasınlar diye buraya beni çizmişler. Biz eskiden birbirimizi böyle karikatürize ederdik. Onlara benziyor" diye espri yaptı.

Bakan Avcı cep telefonunu çıkartarak, gözlük kullanan bir insana benzeyen resmin fotoğrafını çekti.