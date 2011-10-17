Kültür ajansı gitti, vergisi kaldı

T24 - İstanbul Kültür Başkenti Ajansı için 2008’de benzin ve mazota konulan kültür vergisi, ajans kapatılmasına rağmen hâlâ toplanıyor. Ne zaman sona ereceği ise bilinmiyor.



Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 30 Haziran 2011 tarihinde tasfiye edilerek faaliyetlerine son verildi. Ancak ajansın harcamalarını finanse etmek için 1 Temmuz 2008 tarihinden geçerli olmak üzere benzin ve motorine konulan özel tüketim vergisi (ÖTV) hâlâ kaldırılmadı. Kültür vergisi benzinde litre başı 1.5 kuruş, mazotta 1 kuruş. Vatandaşın cebinden 3.5 yıllık sürede kültür vergisi olarak 581 milyon lira çıktı.

4 aydır açıklama yok



Ajansın tasfiye edilerek faaliyetlerinin sona erdirilmesinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen benzin ve motorine konulan ilave vergiler kaldırılmadığı gibi ne zaman kaldırılacağına ilişkin de kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı. Benzin ve motorine kültür vergisi getirilmesine ilişkin yasanın TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında CHP'li üyeler yazdıkları karşı oy yazısında, artırılan verginin uygulama süresi konusunda hüküm bulunmadığına dikkat çekerek, bunun da uygulamanın bir tarihle bağlı olmayıp sınırsız olduğu eleştirisinde bulunmuşlardı.





