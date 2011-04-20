-KULP'TAKİ ÇATIŞMADA BİR ŞEHİT KULP (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada bir köy korucusu şehit oldu. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kulp ilçesi İslamköy köyü Kalesor Mahallesi mevkisinde, dün, köyün emniyetini sağlamak için Diyamirga Tepesi'nin 2 kilometre kuzeyinde görevlendirilen geçici köy korucu timinin yer değiştirdiği sırada, bir grup terör örgütü mensubuyla karşılaştığı belirtildi. Açıklamada, teröristlerin açtığı ateş sonucu çıkan çatışmada geçici köy korucusu Hanefi Yatçı'nın şehit olduğu bildirildi.