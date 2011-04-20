T24 LogoT24 Logo
Gündem

KULP'TAKİ ÇATIŞMADA BİR ŞEHİT KULP (A.A)

20 Nisan 2011 16:58

-KULP'TAKİ ÇATIŞMADA BİR ŞEHİT KULP (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada bir köy korucusu şehit oldu. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kulp ilçesi İslamköy köyü Kalesor Mahallesi mevkisinde, dün, köyün emniyetini sağlamak için Diyamirga Tepesi'nin 2 kilometre kuzeyinde görevlendirilen geçici köy korucu timinin yer değiştirdiği sırada, bir grup terör örgütü mensubuyla karşılaştığı belirtildi.  Açıklamada, teröristlerin açtığı ateş sonucu çıkan çatışmada geçici köy korucusu Hanefi Yatçı'nın şehit olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24