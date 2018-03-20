Külliyedeki hâkim ve savcılara tepki: Bağımsız ve tarafsız yargı, yürütmeyi ayakta alkışladı

5 Mart’ta yapılması beklenen, ancak atanacak olan bin 300 hâkim ve savcının 173’ünün güvenlik soruşturmalarından olumlu sonuçla geçememesi üzerine ertelenen tören, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapıldı. Hâkim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Saray’da düzenlenen atama töreninde atacak olan hâkim ve savcıların, önce Başbakan Binali Yıldırım’ı, ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ayağa kalkarak alkışlaması, "Bağımsız ve tarafsız yargı, yürütmeyi ayakta alkışladı" denerek eleştirildi.

Özellikle 'FETÖ' bağlantısı konusunda şüphe duyulan 173 kişiden kaçının elendiği ise öğrenilemedi.

Kadrolaşma yokmuş gibi

Birgün'de yer alan habere göre törende ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım konuştu. “Hâkim ve savcıların liyakati büyük önem taşıyor. Adalet tüm vatandaşları ilgilendiren, aranması gereken bir değerdir” diyen Yıldırım, Afrin operasyonu hakkında da, “Kahraman Mehmetçik ve ÖSO mensupları Afrin’i ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir, olay bu kadar açık ve nettir. Her terör tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim bu bölgedeki mücadelemiz kim ne derse desin devam edecek” ifadesini kullandı.

Adalet öncelik olmuş!

Erdoğan ise Yıldırım’dan sonra kürsüye çıktı. AKP’li Cumhurbaşkanı, “İnsan hakları alanında yaptığımız reformlar sayesinde hem vatandaşlarımıza karşı gönlümüz ferahtır hem de uluslararası alanda hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz” iddiasında bulundu.



Türkiye’nin insan hakları karnesi ise tam tersi yönde bir tabloyu ortaya koyuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) verilerine göre Türkiye, AİHM’de en fazla dosyası bulunan üçüncü ülke. AİHM’in 2017’de verdiği hak ihlali kararlarında da Türkiye, Rusya’nın ardından ikinci sırada yer aldı.



“Adalet devletin de toplumun da, beşeri münasebetlerin de taşıyıcı sütunudur” diyen Erdoğan, “Devletler ve milletler adalet üzerinde yükselir veya adeletsizlik batağında boğulur giderler. Adalet daima bizim önceliğimiz olmuştur” iddiasında da bulundu.

Afrin açıklamaları

Erdoğan, Afrin operasyonu hakkında da konuştu. “Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak harekatın en önemli aşaması geride kaldı” diyen Erdoğan, “Ardından Münbiç, Resulayn, Kamışlı şeklinde koridoru ortadan kaldırana kadar süreç devam edecek” ifadesini kullandı.

Irak operasyonu sinyali

Erdoğan sözlerinin devamında da Irak’a bir operasyon sinyali verdi:

“Kuzey Irak’taki terör kamplarını da kontrolümüz altına alarak, zira merkezi yönetime söyledik, Sincar, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar’a gireriz, oradaki PKK’lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksanız. Bu iş çok daha uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur.”