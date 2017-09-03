"Külliye'deki 30 Ağustos Resepsiyonu mönüsünde suşi vardı, isteyene alkollü içki ikramı da..."

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök "Suşi Külliye mönüsüne girdi" dedi. Vahap Munyar’ın 30 Ağustos davetinin içki ve yemek mönüsünü anlattığı yazısına da değinen Özkök, "Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak, Vahap Munyar’a 'İsteyene alkollü içki ikramımız da var' dediğini yazdı.

Hürriyet'te Özkök'ün "Suşi de Külliye mönüsüne girdi" başlığıyla (3 Eylül 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Herkes masadaki Şehitler Köprüsü enstalasyonuna ve Genelkurmay Başkanı’nın eşinin başını örttüğü şala takıldı.

Oysa 30 Ağustos resepsiyonunda bir devrim yaşandı.

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Suşi Külliye mönüsüne girdi...

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İktidar yanlısı medyanın yöneticileri alınmasın ama 30 Ağustos resepsiyonu ile ilgili en ilginç izlenimleri yine Hürriyet gazetecileri yazdı.

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Fatih Çekirge katılanlarla ilgili çok ilginç gözlemleri aktardı.

En ilginci ise Vahap Munyar’dan geldi...

30 Ağustos davetinin içki ve yemek mönüsünü anlattı...

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Üç ayrıntı dikkatimi çekti:

- BİR: Külliye mönüsüne suşi girdi...

Hem de zencefilli somonlu suşi...

Yani şef tarafından yorumlanmış.

- İKİ: Çok zengin bir kokteyl mönüsü hazırlanmış.

Genel kural alkolsüz içecekler olduğu için, içki şefi bütün yaratıcılığını alkolsüz kokteyle vermiş...

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- ÜÇ: Bir de üçüncü ayrıntı var ki, alkollü içeceklerle ilgili.

Onu ayrı anlatacağım, çünkü o konuda merak ettiğim bir şey var.

Alkollü içki servisi de var ama şunu sormak isterdim

- BİR: Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak, Vahap Munyar’a şunu söylemiş:

“İsteyene alkollü içki ikramımız da var.”

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Şunu merak ediyorum:

- İKİ: Davetliler böyle bir uygulamanın var olduğunu biliyorlar mıydı...

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- ÜÇ: Biliyorlarsa, içlerinden alkollü içki isteme cesareti gösteren bir kişi oldu mu...

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Vahap’ın yazısında işte bu sorunun cevabı yoktu.

Kavun rüzgarı kokteyli

KÜLLİYE’nin kokteyl mönüsü şöyle:

- Armutlu buz küresi eşliğinde demleme çay.

- Hibiscus eşliğinde mineralli su.

- Bahçe nane limonata.

- Rozmerili buz küresi eşliğinde limonlu soda.

- Orman meyveli spesiyal.

- Kavun rüzgârı.

- Şeftalili soğuk çay.

Bugünlerde içkiyi azaltmak veya bırakmak eğilimindeyim.

Bu mönü bana çok iyi geldi.

Ruy-i derya değil ruh-i derya deseydi

VAHAP’ın anlattığına göre gecenin en gözde kokteyli “Ruy-i Derya” imiş.

İçinde ananas suyu, hindistancevizi ve süt var.

Ben kokteylin adını yanlışlıkla “Ruh-i Derya” diye okumuş ve şaşırmıştım.

Çünkü “ruh” İngilizcede “spirit”anlamına geliyor.Bu da alkolün en damıtılmış hali.

İngilizlerin “spirit” dediği içkiye İspanyolların bir bölümü “ruha”diyor.

Arapçadan geçmiş halini kullanıyor.

Yani Külliye’de “ruy-i” kelimesinin kullanılması galiba bilinçli bir tercih olmuş.