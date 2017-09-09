"Külliye danışmanları, Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ı görevden aldırmak için yoğun çaba harcadı"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın görevden alınmasında "Külliye danışmanlarının yoğun çabası olduğunu yazdı.

Bostan'ın yerine vekaleten Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ getirildi.

Hürriyet'te Ertuğrul Özkök'ün "Ankara’daki ‘A8’ lobisinin başkanı" başlığıyla (9 Eylül 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir süredir kulağıma “Varlık Fonu’nun başkanının başını yemek istiyorlar” gibi söylentiler geliyordu.

Özellikle “Külliye danışmanlarının” onu görevden aldırmak için yoğun çaba harcadığı anlatılıyordu.

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Olay dün sabaha karşı patladı ve fonun başındaki Mehmet Bostan görevden alındı.

Ancak Varlık Fonu etrafındaki söylentiler hızını kesmedi.

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- Mesela fonun, desteğini yukarıdan alan bir üyesinin, fona bağlı şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürlerinin gelip bütçeyi kendilerine anlatmaları ve birlikte karara bağlamaları için baskı yapıyormuş.

Hele içlerinden biri varmış ki, orada burada, “EBIDTA hedeflerini biz tayin edeceğiz” diye bağıra bağıra konuşuyormuş.

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O nedenle bağlı şirket yöneticileri ile büyük sürtüşme yaşanıyormuş.

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- Fonla ilgili bir başka söylenti ise başkan ve yönetim kurulu üyelerinin alacağı maaşlarla ilgili...

Kulağıma gelenlere göre yönetim kurulu üyeleri, bir danışmanlık şirketine Amerika standardında maaşların ne olabileceğini inceletmiş.

Ancak Başbakan Binali Yıldırım buna karşı çıkıyormuş.

Ama en eğlenceli söylentiyi en sona bıraktım.

Çünkü bu “A8 lobisi” ile ilgili.

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Yönetim kurulu üyelerinin bir bölümü altlarına “Audi 8” araba çekilmesini istiyormuş.

Bu arabalar da bir türlü gelmiyormuş.

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Bu “A8 lobisinin” başını çeken kişinin adı da Ankara kulislerinde herkesin dilinde.

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Ama dediğim gibi bunların hepsi söylenti...

O nedenle kimsenin adını verip günahını almak istemem.