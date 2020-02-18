Kullanılmış giysi kumbarasına çocuğunu sokup, ne var ne yok aldı!

Üsküdar'da bir kadın, ihtiyaç sahipleri için konulan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasındaki eşyaları çuvala doldurarak götürdü.



Görüntülerde, bir kadının, kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının kapağını açarak, oradaki eşyaları çuvala doldurduğu görülüyor.



Kadın doldururken elinde dürüm olan bir çocuk, çuvalın ağzını tutuyor. Kadın kapaktan sürekli olarak eşya alırken son olarak kapaktan çocuk çıkıyor. Kadın çocuğu kucaklayarak indiriyor.



Ardından iki çocuğun yardımıyla eşya dolu çuvalı sırtına alıyor. Kadın önde iki çocuk arkasında olay yerinden ayrılıyorlar. (DHA)