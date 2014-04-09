Kullanılmayan banka hesaplarına işletim ücreti geliyor

Bankalar, kullanılmayan mevduat hesaplarını kapatmayan müşterilerinden hesap işletim ücreti alacak. Kullanılmayan hesapları kapatmak için son tarih ise 28 Nisan.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan yeni Tüketici Kanunu'na dikkat çekerek, "6502 sayılı kanun yürürlüğe girecek. Burada bankalarla ilgili bazı önemli hususlar var" dedi ve şöyle açıkladı:

"Artık bankalar tüketicilere aidatsız kredi kartı çıkartmak zorunda oldukları gibi, haber vermeden, onay vermeden tüketicilere bir takım ücretler tahakkuk ettiremeyecekler. Örneğin; kredi kartını kapatmak isteyen bir tüketici kapatma ücreti ile karşı karşıya kalmayacak. Ancak tüketiciler mutlaka kendilerine gönderilen, bankalardan gelen mesajları dikkate alsınlar. Son zamanlarda bankalardan gönderilen mesajlarda tüketicilerin vaktiyle açmış oldukları, belki de unuttukları hesaplarla ilgili hesap işletim ücreti tahakkuk ettirileceğinden ve belli bir süreye kadar bunu iptal etmedikleri takdirde, hesabı kapatmadıkları durumda bu ücreti yansıtacaklarından bahsediliyor. Haberiniz olmadan borçlanmak istemiyorsanız, mutlaka duran hesaplarınızdan olsa, çalışmayan banka hesaplarınızı kapatın. Aksi halde size bir ücret yansıtılır, haberiniz olmadığı ve hesapta da para olmadığı için kara listeye bile girebilirsiniz."

'Kara listeye girme'

Tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyaran Ağaoğlu, "Bankalardan gelen mesajlara mutlaka süresinde itiraz ederek, müdahale ederek o çalışmayan hesaplarını kapatmalıdırlar. Aksi halde o hesapta para olmadığı halde kendilerine borç tahakkuk ettirilecek, bu borca faiz yürütülecek; bir süre sonra tüketici istemediği, hak etmediği bir durumla yani kara listeye girme gibi bir durumla karşı karşıya kalabileceklerdir" diye konuştu.

'Tarihi ve kendi numarınızı bir kenara not alın'

Ağaoğlu müşteri hizmetlerini arayarak hesabını kapatan tüketicileri uyararak, "Tüketiciler bu hesaplarını mutlaka ya banka şubelerine giderek ya da müşteri hizmetlerini aramak sureti ile kapatmalıdırlar. Şayet müşteri hizmetlerini ararsanız mutlaka o aradığınız tarihi ve kendi numaranızı bir kenara not alın. İleride banak, 'biz bu şekilde aranmadık' derse, sizin elinizde o tarih, o telefon kaydı delil olacaktır" dedi.

İtiraz yolu kapanıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), başta hesap işletim ücreti olmak üzere, bankaların tartışmalı birçok ücret ve kesintisini yasal zemine kavuşturuyor. BDDK'nın hazırladığı yeni taslağa göre, başta hesap işletim ücreti olmak üzere, bankaların birçok ücret ve kesintisi yasallaşıyor.

Başta tüketici koruma örgütleri olmak üzere birçok kesim tarafından karşı çıkılan ücret ve kesintiler için Tüketici Mahkemeleri'nde yüzlerce dava açılıyor ve birçoğu "iade kararı" ile sonuçlanıyordu. BDDK'nın yeni kararıyla, artık banka müşterileri, kesinti ve ücretler nedeniyle tüketici mahkemelerine gidemeyecek.