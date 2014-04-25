Kullanılmayan banka hesaplarına işletim ücreti

Kullanılmayan hesaplardan işletim ücreti kesilmeye başlanacak olması panik yarattı. Geçmişte hesap açtırıp açtırmadığını hatırlamayan ya da bankanın kendisine ulaşamadığını düşünen vatandaşlar banka banka dolaşmaya başladı.

Bankaların kullanılmayan hesapların kapatılmaması halinde hesap işletim ücreti kesmeye başlayacak olması vatandaşı banka banka gezdirmeye başladı. Geçmişte hesap açtırıp açtırmadığını hatırlamayan ya da bankanın kendisine ulaşamadığını düşünen vatandaşların bizzat bankaya giderek kredi kartı, vadeli vadesiz hesabı olup olmadığını sorguladığı ifade ediliyor.

Bankalar Birliği, BDDK’nın da görüşünü alarak geçen yıl “Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında tebliğ ile müşterilerle bankalar arasındaki ilişkileri düzenledi.

Tebliğ 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğe göre kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları, vadesiz mevduat ve özel cari hesaplar hareketsiz hesap kabul edilecek. Bu hesaplardan ücret alınmadan önce müşteriye 30 gün içinde haber verilecek. Haber verildikten sonra müşteri isterse hesabı kapatabilecek. 180 günlük süre mart başında bitti. Bazı bankalar müşterilerine mesaj göndermeye başladı. Her müşterinin ayrı hesabı olduğu için bankalara başvurmak için tarih şartı yok.

Kapatmazsan ne olur?

Bankalar müşterilerini kullanılmayan hesaplar konusunda her bir ürün veya hizmet için ayrı ayrı olmak üzere yazılı veya müşteri şifresi girmek ya da kimlik doğrulamak suretiyle kullanılan elektronik ortam, e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj yoluyla yapmak zorunda. Ancak güncel adres bilgisi yoksa ya da cep telefon numarası değişmişse ne olacağı belirsiz. Bankacılar ise müşterilerin mutlaka adres değişiklik bilgilerini iletmelerini isteyerek, “Geçmişte belki kişinin e-postası yoktu, cep telefonu da değişti ama adres değişikliği mutlaka bankalara bildirilmeli” dediler. Bankalardaki kullanılmayan hesaplarını kapatmayan müşterilerinden ise hesap işletim ücreti kesecek. Bu ücret bankadan bankaya değişse de aylık 3 TL’den başlıyor. Ancak uzun süre kapatılmayan hesaplarda hem faiz hem de haciz riski bulunuyor.

Zamanaşımı sorgusu

Bankacılar, Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sitesinde “zamanaşımı” sorgusu yapılabileceğini de belirttiler. 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek bu sorgulamada 10 yıllık zaman aşımına uğrayacak hesaplar görülebiliyor. Ancak hesaplarda para varsa görülebiliyor. Eğer hesapta para yoksa yine hesap görüntülenemiyor. Ayrıca hesapta para varsa bunun zamanaşımı 10 yıl ancak hesapta para yoksa zamanaşımı olup olmadığı da belirsizliğini koruyor.

Cem Yılmaz’ın unutulan hesabı

Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sitesinde isim girilerek “zamanaşımı” sorgulaması yapılabiliyor. Sadece isim girildiğinde hangi bankada ne kadar hesabınız varsa tüm detayları ile ortaya çıkıyor. Ancak bu sorgulama hesapta para varsa işe yarıyor. Örneğin Cem Yılmaz ismi sorgulandığında doğum yılı 1973 olan Yılmaz’ın hangi bankanın hangi şubesinde hesabı varsa ekrana yansıyor. Yılmaz’ın bir bankada 50 liranın üzerinde dolar hesabı olduğu ve en son hareketin de 4 Nisan 2003’te gerçekleştiği görülebiliyor. TC kimlik gibi başka bilgiler istenmediği için bu kişinin ünlü komedyen Yılmaz olup olmadığı bilinmiyor. “Abdullah Gül” ismi sorgulandığında doğum tarihleri farklı 5 isim geliyor. Bu nedenle kişiler, ismen sorgulama yapsa da bu hesapların kendilerine ait olup olmadığını kesin olarak bilemiyorlar.

Hesap nasıl kapatılabilir?

Banka hesapları bankaların internet şubeleri, ATM’ler, şubeler ve çağrı merkezleri aracılığıyla kapatılabiliyor.

Kapatılmak istenen hesaba bağlı otomatik fatura ödemeleri veya sigorta talimatları bulunması durumunda öncelikle bunların iptal edilmesi gerekiyor.

Hesapta bakiye bulunması durumunda ise, bu para nakit çekilebiliyor ya da aynı veya başka bankadaki bir hesaba transfer edilebiliyor.