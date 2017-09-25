Kullanılabilir kişi başına yıllık gelir 20 bin liranın altında kaldı

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir kişi başına gelir 2016 yılında 19 bin 139 lira ile 20 bin liranın da altında kaldı. Merkez Bankası\'nın 3.4925 liralık 2016 yılı ortalama dolar kuruyla yapılan hesaplama bu gelirin 5,480 dolar olduğunu gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları verilerine göre, en yüksek gelir Ankara, İstanbul ve İzmir\'de, en düşük gelirler de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ölçüldü. Buna göre kişi başına gelirin en yüksek olduğu bölge,

- 26 bin 486 lira ile önceki yıl olduğu gibi yine Ankara oldu.

Bu bölgeyi

- 26 bin 41 lira ile İstanbul

- 23 bin 612 lira ile İzmir izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir kişi başına gelirin en düşük olduğu bölgeler ise

- 8 bin 679 lira ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt,

- 8 bin 794 lira ile Şanlıurfa, Diyarbakır

- 11 bin 088 lira ile Van, Muş, Bilirais, Hakkari olarak belirlendi.

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçüliraerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor. Gini katsayısı Türkiye’de 2016 yılı itibarıyla 0.404 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler;

- 0.315 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve Erzurum, Erzincan, Bayburt ve 0.317 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova oldu.

Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise

- 0.414 ile Adana, Mersin,

- 0.413 ile İstanbul

- 0.412 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari oldu.

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Buna göre 2016 yılında Türkiye\'deki en zengin yüzde 20\'lik grubun geliri en yoksul yüzde 20\'lik grubun gelirinin 7.7 katı oldu. P80/P20 oranının en düşük olduğu bölgeler;

- 4.5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın,

- 4.8 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova,

- 4.9 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis bölgeleri oldu.

- Adana, Mersin 8.1,

- Van, Muş, Bitlis, Hakkari 7.7

- İstanbul 7.4 ile bu oranın en yüksek olduğu bölgeler oldu.

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler;

yüzde 15.9 ile Adana, Mersin,

- yüzde 14.7 ile Antalya, Isparta, Burdur,

- yüzde 14.2 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli oldu.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise

- yüzde 5.1 ile Zonguldak, Karabük, Bartın,

- yüzde 7.7 ile Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak

- yüzde 7.8 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgeleri oldu.

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60\'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler ise

- yüzde 22.6 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli,

- yüzde 21,8 ile Adana, Mersin

- yüzde 20,3 ile Antalya, Isparta, Burdur oldu.

Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise

- yüzde 10.5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın,

- yüzde 13.8 Gaziantep, Adıyaman, Kilis,

- yüzde 13.9 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgeleri oldu. (Grafik)