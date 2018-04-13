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Kullandığı traktör devrilen genç kız öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, kullandığı traktör devrilen Esra Kabakçıoğlu (21), hayatını kaybetti

13 Nisan 2018 15:55

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde, kullandığı traktör devrilen Esra Kabakçıoğlu (21), hayatını kaybetti. 
Kaza, sabah saatlerinde İlkadım ilçesinde bulunan Toybelen Mahallesi\'nde meydana geldi. Esra Kabakçıoğlu\'nun kullandığı 55 SL 883 plakalı traktör, Aziz Atik Fen Lisesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün devrildiğini görenler genç kızı aracın yanında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Esra Kabakçıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cesedi, hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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