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Kullandığı forkliftin altında kalan işçi öldü

UŞAK, (DHA)- UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Geri Dönüşüm şirketinde işçi Nazım Türkmen (26), fabrikada kullandığı forkliftin altında kalarak öldü

09 Nisan 2018 21:00

UŞAK, (DHA)- UŞAK Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (OSB) Geri Dönüşüm şirketinde işçi Nazım Türkmen (26), fabrikada kullandığı forkliftin altında kalarak öldü.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, OSB\'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi Nazım Türkmen, forklifte yüklediği fabrika artığı çöpleri dışarıdaki alana dökmek için hareket etti. Türkmen, yükünü boşalttıktan sonra, geriye dönerken, iddiaya göre, freni tutmayan forkliftin kontrolünü kaybetti. Devrilen forkliftin altında kalan Türkmen, hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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