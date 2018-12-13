Kulisleri doğruladı: May Başbakanlığı bırakacak

T24

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, ülkesi genel seçimlere gitmeden önce görevini bırakacağı kulislerini doğruladı.

May, Avrupa Birliği liderleri ile yapacağı toplantı için Brüksel'e gitti. Dün akşam Muhafazakar Parti'nin May'e güven oyu vermesine rağmen kulislerde başbakanın görev süresini tamamlamayacağı konuşuluyordu.

May Brüksel'de yaptığı açıklamada "Partimin 2022'de yapılacak olan genel seçimlere başka bir liderlere gitmesini daha doğru buluyorum" dedi ve şu anda Brexit anlaşmasını hızlı ve "sağlıklı" bir biçimde gerçekleştirmeye odaklandığını ifade etti.

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